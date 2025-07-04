Франківське “Прикарпаття” підсилилось відразу 4-ма новими гравцями

Першими літніми новачками «Прикарпаття» стали чотири гравці: два захисники – 24-річний Владислав Чушенко та 25-річний Олександр Жмуйда і два півзахисники – 24-річний Максим Проців та 23-річний Назар Приходько.

На початку липня усі ці футболісти уклали контракти з івано-франківським клубом і разом з новою командою працюють на навчально-тренувальних зборах.

Владислав Чушенко (27.10.2000) народився в Києві. На юнацькому рівні виступав за столичні клуби «Арсенал» та ЦСКА, а також за ковалівський «Колос» у змаганнях ДЮФЛУ. У вересні 2020 року перейшов у «Минай», за який грав у молодіжному чемпіонаті України U-21. У травні 2021-го дебютував у Прем’єр-лізі у матчі 26-го туру проти полтавської «Ворскли» (1:2).

Згодом захисник захищав кольори першолігових команд ФК «Ужгород» (2021), ФСК «Маріуполь» (2022-23), а попередні два сезони провів у складі хмельницького «Поділля» (33 матчі, 7 попереджень).

Олександр Жмуйда (14.06.2000) народився у селищі Люблинець Волинської області. У дитячо-юнацьких змаганнях ДЮФЛУ виступав за команду «BRW-ВІК» (Володимир), а Першій лізі першості України U-19 грав за «Мункач» з Мукачева і луцьку «Волинь».

Влітку 2020 року дебютував у складі «Епіцентра» в Кубку Хмельницької області та чемпіонаті України серед аматорів. Далі захисник виступав на професійному рівні – у Другій (2020-22) і Першій лізі ПФЛ (2022-25). Загалом у чемпіонатах ПФЛ і Кубку України Жмуйда провів 71 поєдинок за п’ять сезонів.

Максим Проців (07.10.2000) народився в Тернополі. На юнацькому рівні виступав за тернопільську ДЮСШ, а згодом грав за «городян» у першості Тернопільської області (2018) та чемпіонаті України серед аматорів (2018/19). Взимку 2019-го півзахисник перейшов до тернопільської «Ниви», зі якою дебютував на професійному рівні. За шість сезонів у Другій (2019), Першій лізі ПФЛ (2020-23) і Кубку України зіграв 113 матчів у футболці «Ниви», в яких забив 8 голів.

У складі тернопільської команди ФАТ «Подоляни» дійшов до півфіналу чемпіонату України 2024 серед аматорів, а влітку минулого року став гравцем «Епіцентра» з Кам’янця-Подільського. У сезоні 2024/25 Проців взяв участь у 20 поєдинках, відзначившись одним забитим голом та асистом.

Назар Приходько (12.11.2001) народився у селищі Прилісне Волинської області. На юнацькому рівні виступав за команди «Ковель-Волинь» і «Зоря-Миронівщина» у змаганнях ДЮФЛУ. Далі на аматорському рівні грав за ФК Рафалівка (чемпіонат Рівненщини) і луцький «Вотранс» у чемпіонаті ААФУ 2020/21.

Свій перший професійний контракт підписав у вересні 2022 року, дебютувавши у турнірах ПФЛ. За два сезони разом з «Хустом» півзахисник дебютував у Другій (2022/23) і Першій лізі (2023/24). Першу половину минулого сезону провів у складі столичного ЮКСА (13 матчів), а навесні захищав кольори «Діназу» (8 матчів).