Понад рік вважався зниклим без вісти: загинув прикарпатський захисник Степан Гречух

Знову гірка звістка надійшла до Войнилівської громади: підтверджено загибель Захисника України Степана Гречуха, який з червня 2024 року вважався зниклим безвісти.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Войнилівську громаду.

Гречух Степан Юрійович народився 11 січня 1979 року, мешкав у селищі Войнилів Калуського району.

На війні із берещня 2022 року

До лав Збройних Сил України був призваний за мобілізацією 14 березня 2022 року Калуським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Проходив службу старшим стрільцем-оператором 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 5 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону однієї з військових частин ЗСУ.

У бою за Україну Степан Гречух загинув 3 червня 2024 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. З того часу воїн вважався зниклим безвісти. На початку липня 2025 року факт його загибелі було офіційно підтверджено.

Про дату зустрічі та поховання Героя буде повідомлено додатково.