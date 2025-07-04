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Погода на Івано-Франківщині 4 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 4 липня

Автор: Олег Мамчур
04/07/2025 09:19
ДІМ РІА
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4 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — гроза.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 27-29° тепла. По області вночі прогнозують 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат вночі 20-25° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень — місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.