Погода на Івано-Франківщині 4 липня

4 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вдень — помірний короткочасний дощ, місцями — гроза.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 27-29° тепла. По області вночі прогнозують 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат вночі 20-25° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, вдень — місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.