Фінська фастфуд-мережа планує відкрити десяток ресторанів у західних областях

Найбільша мережа швидкого харчування у Фінляндії Hesburger планує відкрити щонайменше 10 ресторанів на заході України протягом найближчих п’яти років.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомило Міністерство агрополітики, пише Бліц-Інфо.
Про розвиток співпраці йшлося на зустрічі заступниці міністра Оксани Осьмачко з керівницею офіційного представництва фінського бізнесу в Україні East Office of Finnish Industries Янне Харджунпаа та CEO Hesburger Ukraine Вандою Заміцькою-Бергендейл.
Hesburger − фінська сімейна мережа швидкого харчування, заснована у 1966 році. Станом на 2025 рік має понад 480 ресторанів у дев’яти країнах. В Україні Hesburger має сім закладів у Києві та Київській області.
У березні 2025 року Hesburger інвестував 7,3 млн євро, відкривши під Києвом виробничо‑складський комплекс з виготовлення котлет та зберігання продукції. Потужність об’єкта становить до 6 тонн м’яса на добу, а очікуваний обсяг – обслуговування до 50 ресторанів.