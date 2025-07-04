Фінська фастфуд-мережа планує відкрити десяток ресторанів у західних областях

Найбільша мережа швидкого харчування у Фінляндії Hesburger планує відкрити щонайменше 10 ресторанів на заході України протягом найближчих п’яти років.

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Про це повідомило Міністерство агрополітики, пише Бліц-Інфо.

Про розвиток співпраці йшлося на зустрічі заступниці міністра Оксани Осьмачко з керівницею офіційного представництва фінського бізнесу в Україні East Office of Finnish Industries Янне Харджунпаа та CEO Hesburger Ukraine Вандою Заміцькою-Бергендейл.

Hesburger − фінська сімейна мережа швидкого харчування, заснована у 1966 році. Станом на 2025 рік має понад 480 ресторанів у дев’яти країнах. В Україні Hesburger має сім закладів у Києві та Київській області.

У березні 2025 року Hesburger інвестував 7,3 млн євро, відкривши під Києвом виробничо‑складський комплекс з виготовлення котлет та зберігання продукції. Потужність об’єкта становить до 6 тонн м’яса на добу, а очікуваний обсяг – обслуговування до 50 ресторанів.