Риболовля для відновлення: як у Франківську підтримують військових

Комунальна установа «Дім воїна» в Івано-Франківську регулярно проводить заходи з реабілітації для захисників. Такі зустрічі допомагають військовим відновити сили, поспілкуватися та отримати емоційну підтримку.

Про це під час традиційного відеовключення повідомив міський голова Руслан Марцінків, подякувавши організаторам та партнерам, які сприяють проведенню цих заходів, пише Фіртка.

«У суботу [28 червня — ред.] були на рибі з нашими військовими. Мав можливість заїхати, поспілкуватися, подякувати просто по-людськи хлопцям», — зазначив мер.

Міський голова нагадав, що «Дім воїна» розташований на вулиці Січових Стрільців. Посадовець підкреслив, що установа відіграє важливу роль у відновленні фізичного та психологічного стану військових.

«Комунальна установа “Дім воїна” проводить такі заходи реабілітації, а також підтримує спільноту наших захисників», — додав Марцінків.

Зазначимо, комунальна установа «Дім воїна» — це простір, де ветерани можуть не лише поспілкуватися в колі однодумців, а й отримати пораду, підтримку та направлення на реабілітацію.