Риболовля для відновлення: як у Франківську підтримують військових

Комунальна установа «Дім воїна» в Івано-Франківську регулярно проводить заходи з реабілітації для захисників. Такі зустрічі допомагають військовим відновити сили, поспілкуватися та отримати емоційну підтримку.
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Про це під час традиційного відеовключення повідомив міський голова Руслан Марцінків, подякувавши організаторам та партнерам, які сприяють проведенню цих заходів, пише Фіртка.
«У суботу [28 червня — ред.] були на рибі з нашими військовими. Мав можливість заїхати, поспілкуватися, подякувати просто по-людськи хлопцям», — зазначив мер.
Міський голова нагадав, що «Дім воїна» розташований на вулиці Січових Стрільців. Посадовець підкреслив, що установа відіграє важливу роль у відновленні фізичного та психологічного стану військових.
«Комунальна установа “Дім воїна” проводить такі заходи реабілітації, а також підтримує спільноту наших захисників», — додав Марцінків.
Зазначимо, комунальна установа «Дім воїна» — це простір, де ветерани можуть не лише поспілкуватися в колі однодумців, а й отримати пораду, підтримку та направлення на реабілітацію.