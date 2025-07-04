Франківський драмтеатр поповнився новими артистами

Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка оголосив результати щорічного конкурсу на заміщення вакантних посад.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на франківський драмтеатр.
До творчої команди театру приєдналися чотири нові артистки та актор, а також вокаліст. Переможцями конкурсу стали:
- Юлія Коник призначена на посаду артистки драми І категорії;
- На посаду артиста драми ІІ категорії обрали Яну Івасюк, Ярему Ткачука, Анастасію Самборську та Ольгу Федину;
- Посаду артиста-вокаліста І категорії посів Ю Ке.
Водночас конкурс на посаду головного режисера не відбувся.