Франківський драмтеатр поповнився новими артистами

Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка оголосив результати щорічного конкурсу на заміщення вакантних посад.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на франківський драмтеатр.

До творчої команди театру приєдналися чотири нові артистки та актор, а також вокаліст. Переможцями конкурсу стали:

Юлія Коник призначена на посаду артистки драми І категорії;

На посаду артиста драми ІІ категорії обрали Яну Івасюк, Ярему Ткачука, Анастасію Самборську та Ольгу Федину;

Посаду артиста-вокаліста І категорії посів Ю Ке.

Водночас конкурс на посаду головного режисера не відбувся.