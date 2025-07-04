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Франківський драмтеатр поповнився новими артистами
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський драмтеатр поповнився новими артистами

Автор: Ігор Василик
04/07/2025 10:51
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Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка оголосив результати щорічного конкурсу на заміщення вакантних посад.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на франківський драмтеатр.

До творчої команди театру приєдналися чотири нові артистки та актор, а також вокаліст. Переможцями конкурсу стали:

  • Юлія Коник призначена на посаду артистки драми І категорії;
  • На посаду артиста драми ІІ категорії обрали Яну Івасюк, Ярему Ткачука, Анастасію Самборську та Ольгу Федину;
  • Посаду артиста-вокаліста І категорії посів Ю Ке.

Водночас конкурс на посаду головного режисера не відбувся.