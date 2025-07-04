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У Івано-Франківську «Жадан і Собаки» зібрали понад 222 тисячі грн для військових ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську «Жадан і Собаки» зібрали понад 222 тисячі грн для військових ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
04/07/2025 11:20
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У середу, 2 липня, у Палаці Потоцьких виступив музичний гурт “Жадан і Собаки”. 

Концерт гурту на відкритій сцені на фестивалі
Концерт гурту Жадан і собаки у Франківську

На концерті публіка підспівувала, танцювала й махала піднятими вгору руками, повторюючи рухи за Сергієм Жаданом. Окрім веселощів, захід приніс і користь – 222 665 грн на потреби ЗСУ.

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Концертний виступ з великою аудиторією шанувальників
Жадан і собаки в Палаці Потоцьких 2.07.2025 року

Частину грошей вдалося зібрати під час аукціону. На ньому були традиційні лоти – мерч гурту, а також несподівані – поїдання грошей та одяг ведучого, передає Правда ІФ Репортер.

Гурт приїхав до Івано-Франківська з концертом у межах благодійного туру “Нескорені”. Ціль – зібрати на закупівлю броньованих машин і дронів для 13 бригади НГУ “Хартія”

Тож цей вечір почали не з виступу музикантів, а з аукціону, якому продавали мерч з музичного туру. Аукціон провів актор Олександр Сердюк.

Першим лотом були три книги Сергія Жадана з підписами автора. Одну з них придбали за 3 000 грн, за дві інші переможці заплатили по 4000 грн.

Фляги з підписами всіх учасників гурту вдалося продати за 7, 8 і 9 тисяч, їхню чашку – за 5 000 грн, а прапори – за 5, 6 і 7 тисяч гривень.

З аукціону продали і дві платівки гурту, які випустили вперше з того часу, як Сергій Жадан приєднався до гурту. Тобто вперше за 18 років. Платівки продали за 8 і 9 тисяч.

Люди на фестивалі із жовтим прапором

Зі сцени лунав гімн України і лише потім на сцену вийшли “Жадан і Собаки”. Їх вітали голосними оплесками й вигуками.

Під час виступу на місці встояти не міг ніхто. Усі жваво стрибали, махали руками й разом із Жаданом співали пісні напам’ять. Хто не знали слова, підчитували їх з телефона або ж чекали приспіву.

Люди на заході в парку
Група людей спілкується на вулиці з напоями.
Жінка на вулиці радісно аплодує
Люди на фестивалі під відкритим небом
Веселий натовп на відкритому концерті в парку
Двоє чоловіків з українським прапором на вулиці
Люди танцюють на відкритому повітрі, весела атмосфера.
Концерт гурту на сцені з фанатами
Концерт на відкритому повітрі з натовпом людей
Концертний виступ з великим натовпом людей.
Концерт гурту на сцені для натовпу
Група людей на літньому заході
Люди в інвалідному візку і на милицях гуляють.
Чоловік в інвалідному візку в парку
Люди на відкритому заході в парку
Люди насолоджуються концертом на відкритому повітрі.
Чоловік на сцені виступає з мікрофоном на концерті.
Натовп під старою фрескою з написом "Честь".
Пара позує біля дерева в парку.
Молода пара у парку, тримає пляшку води.
Група молодих людей на вулиці, фестиваль, розваги
Двоє людей розмовляють біля арт-інсталяції на вулиці.