У Івано-Франківську «Жадан і Собаки» зібрали понад 222 тисячі грн для військових ФОТОРЕПОРТАЖ

У середу, 2 липня, у Палаці Потоцьких виступив музичний гурт “Жадан і Собаки”.

Концерт гурту Жадан і собаки у Франківську

На концерті публіка підспівувала, танцювала й махала піднятими вгору руками, повторюючи рухи за Сергієм Жаданом. Окрім веселощів, захід приніс і користь – 222 665 грн на потреби ЗСУ.

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Жадан і собаки в Палаці Потоцьких 2.07.2025 року

Частину грошей вдалося зібрати під час аукціону. На ньому були традиційні лоти – мерч гурту, а також несподівані – поїдання грошей та одяг ведучого, передає Правда ІФ Репортер.

Гурт приїхав до Івано-Франківська з концертом у межах благодійного туру “Нескорені”. Ціль – зібрати на закупівлю броньованих машин і дронів для 13 бригади НГУ “Хартія”

Тож цей вечір почали не з виступу музикантів, а з аукціону, якому продавали мерч з музичного туру. Аукціон провів актор Олександр Сердюк.

Першим лотом були три книги Сергія Жадана з підписами автора. Одну з них придбали за 3 000 грн, за дві інші переможці заплатили по 4000 грн.

Фляги з підписами всіх учасників гурту вдалося продати за 7, 8 і 9 тисяч, їхню чашку – за 5 000 грн, а прапори – за 5, 6 і 7 тисяч гривень.

З аукціону продали і дві платівки гурту, які випустили вперше з того часу, як Сергій Жадан приєднався до гурту. Тобто вперше за 18 років. Платівки продали за 8 і 9 тисяч.

Зі сцени лунав гімн України і лише потім на сцену вийшли “Жадан і Собаки”. Їх вітали голосними оплесками й вигуками.

Під час виступу на місці встояти не міг ніхто. Усі жваво стрибали, махали руками й разом із Жаданом співали пісні напам’ять. Хто не знали слова, підчитували їх з телефона або ж чекали приспіву.