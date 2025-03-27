Черговий законопроєкт від прикарпатського нардепа Ігоря Фріса може нести корупційні ризики, – активісти

Вже завтра нардепи хочуть зробити крок до того, аби закрити інформацію про обʼєкти нерухомості, яка допомагає журналістам фіксувати корупцію.
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Пише Правда.іф з посиланням на Центр Протидії Корупції
Мова про законопроєкт №11533, який пропонує на період воєнного стану та рік після того обмежити доступ до даних про точне місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок.
Автор законопроєкту – “слуга народу” Ігор Фріс.
У випадку ухвалення законопроєкту у відповідній графі реєстру можна буде побачити лише інформацію про країну або адміністративний центр, де розташована нерухомість. Тобто, якщо мова про квартиру у місті, то побачити це можна буде лише у випадку, коли квартира знаходиться у Києві або Севастополі, адже лише ці міста є окремим адміністративними одиницями.
Проте, в якому районі знаходиться ця квартира – буде незрозуміло.
Що це означає для журналістів?
Журналісти не зможуть, наприклад, зʼясувати, чи вказав чиновник у декларації справжню ціну своєї нової квартири. Адже між вартістю квартири у Печерському районі та на околицях міста – може різнитися у кілька разів.
Як це може вплинути на інших громадян?
Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість – зʼясувати перед купівлею чи справді вона належить людині, яка представилася вам власником – буде напрочуд складно.
Що у результаті?
У разі ухвалення законопроєкт полегшить життя як корупціонерам (у приховуванні своїх статків), так може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості. Жертвами останніх стануть прості громадяни, які часто за останні (або навіть позичені) кошти намагаються придбати своє єдине житло.
Загалом, така тенденція із приховуванням даних з реєстрів – тривожний сигнал з боку депутатів. Бо сьогодні приховають адресу, а завтра – зʼявляться законопроєкти, якими закриють інформацію про вартість, площу чи взагалі заборонять брати дані щодо будь-якої особи, окрім себе.
“Закликаємо депутатів зняти законопроєкт №11533 завтра з порядку денного, а Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК – провести антикорупційну експертизу цього законопроєкту”, – йдеться у дописі