Черговий законопроєкт від прикарпатського нардепа Ігоря Фріса може нести корупційні ризики, – активісти

Вже завтра нардепи хочуть зробити крок до того, аби закрити інформацію про обʼєкти нерухомості, яка допомагає журналістам фіксувати корупцію.

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Пише Правда.іф з посиланням на Центр Протидії Корупції

Мова про законопроєкт №11533, який пропонує на період воєнного стану та рік після того обмежити доступ до даних про точне місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок.

Автор законопроєкту – “слуга народу” Ігор Фріс.

У випадку ухвалення законопроєкту у відповідній графі реєстру можна буде побачити лише інформацію про країну або адміністративний центр, де розташована нерухомість. Тобто, якщо мова про квартиру у місті, то побачити це можна буде лише у випадку, коли квартира знаходиться у Києві або Севастополі, адже лише ці міста є окремим адміністративними одиницями.

Проте, в якому районі знаходиться ця квартира – буде незрозуміло.

Що це означає для журналістів?

Журналісти не зможуть, наприклад, зʼясувати, чи вказав чиновник у декларації справжню ціну своєї нової квартири. Адже між вартістю квартири у Печерському районі та на околицях міста – може різнитися у кілька разів.

Як це може вплинути на інших громадян?

Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість – зʼясувати перед купівлею чи справді вона належить людині, яка представилася вам власником – буде напрочуд складно.

Що у результаті?

У разі ухвалення законопроєкт полегшить життя як корупціонерам (у приховуванні своїх статків), так може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості. Жертвами останніх стануть прості громадяни, які часто за останні (або навіть позичені) кошти намагаються придбати своє єдине житло.

Загалом, така тенденція із приховуванням даних з реєстрів – тривожний сигнал з боку депутатів. Бо сьогодні приховають адресу, а завтра – зʼявляться законопроєкти, якими закриють інформацію про вартість, площу чи взагалі заборонять брати дані щодо будь-якої особи, окрім себе.