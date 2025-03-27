Вбив матір двох дітей: 10 років в’язниці загрожує прикарпатцю

Слідством встановлено, що обвинувачений – 34-річний житель Заболотівської селищної громади – тривалий час вчиняв домашнє насильство стосовно своєї співмешканки, з якою виховував двох дітей.
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У жовтні 2024 року під час чергового сімейного конфлікту він взяв ножа і наніс жінці ряд ударів.
Від отриманих травм вона померла на місці. За вказаний злочин чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.