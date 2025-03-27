Попит на квартири пожвавився: що відбувається з цінами в Івано-Франківську

В останні роки ринок нерухомості в Україні зазнав значних змін, особливо в контексті війни та економічної нестабільності. Однак вже кілька місяців спостерігається його помітне пожвавлення. За словами рієлторів, кількість укладених угод зросла, відновився інтерес до раніше непопулярних об’єктів.

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У цій статті ми проаналізуємо причини активності на ринку, вибір покупців, а також вплив цих факторів на ціни на квартири в Івано-Франківську.

Обнадійливі новини та плани на майбутнє

Серед причин, які пожвавили ринок нерухомості, на перше місце експерти виводять новини про перспективи закінчення війни. «Саме це стало каталізатором для підвищення купівельної активності. Ті, хто досі відкладав купівлю квартири на умовний час «після перемоги», зараз почали не просто цікавитися пропозиціями, а навіть ходити на оглядини», – зазначають ріелтори. При чому така тенденція спостерігається не лише у тилових, західних, регіонах, але навіть у містах, наближених до фронту.

Після завершення війни нерухомість неминуче здорожчає, і це підняття цін буде значним. Свій прогноз експерти насамперед базують на тому, що активними покупцями стануть люди, які залишилися без даху над головою внаслідок окупації або ворожих обстрілів. Вони наважаться інвестувати у власне житло, аби більше не витрачатися на оренду. Крім того, на вартість нерухомості вплине подальше подорожчання будівельних матеріалів зокрема та будівництва загалом. Тож другим фактором активізації ринку називають бажання українців встигнути придбати квартиру до чергового етапу подорожчання.

«єОселя» – третій фактор, який спонукає купувати вже зараз, адже ця державна програма пільгового кредитування житла реально працює. За офіційними даними, з початку року нею скористалося понад 1000 українських сімей.

«Ця програма поширюється не лише на готове житло, так звану «вторинку», але й на те, що ще будується. Відтак потенційні покупці мають вибір не лише планування, але й цін на квартири: житло на первинному ринку нерухомості завжди дешевше, аніж вже здане в експлуатацію», – зазначає заступниця керівника відділу продажів компанії blago Вікторія Вишневська.

Зміни в цінах на нерухомість

Середня вартість квадратного метра у новобудовах Івано-Франківська продовжує зростати. У грудні минулого року забудовники пропонували квартири за ціною 34 500 грн/кв. м. Але вже в березні вона зросла на 1 200 грн.

Відтак, нині квадратний метр житла еліткласу в середньому коштує 51 400 грн, бізнес-класу – 37 600 грн. У новобудовах класу комфорт і економ квартири коштують по 33 900 грн/кв. м і 28 400 грн/кв. м відповідно.

Висновок

Отже, ринок нерухомості в Івано-Франківську пожвавився. Без сумніву, позитивна новина, яка говорить хоча б про те, що настрої українців стають оптимістичними. Однак зростання попиту неминуче призведе до подальшого зростання цін, тож потенційним покупцям варто враховувати ці фактори при прийнятті рішень. Наразі в Івано-Франківську, на думку експертів, спостерігається один з найкращих моментів для придбання житла, що може стати вигідною інвестицією в майбутнє.