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Росія полює на дітей у соцмережах: СБУ звернулася до батьків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія полює на дітей у соцмережах: СБУ звернулася до батьків

Автор: Орися Корчун
27/03/2025 13:11
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ДІМ РІА
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На тлі нових підривів в Україні Служба безпеки нагадала про небезпеку вербування дітей в інтернеті. СБУ звернулася до батьків з проханням протидіяти спробам ворога.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис СБУ.

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Що робити, якщо тебе вербують в інтернеті

У відомстві підкреслили, що Росія прагне використати неповнолітніх українців як інструмент для терактів. А тому полює на дітей і підлітків у соцмережах.

Наприклад, 14-річна дівчина готувала теракт у Тернополі, оскільки росіяни шантажували її. Вони погрожували опублікувати її відверті фото в інтернеті.

Куратори обіцяють підліткам “легкі гроші за нескладну роботу”: забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної оплати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку разом із “кур’єром”, прибираючи свідків і замітаючи сліди,
– акцентують в СБУ.

Там навели приклади Івано-Франківська та Харківської області, де загинули підлітки. Один з хлопців залишився без ніг.

Поради для батьків від СБУ:

  • Поясніть дітям, що пропозиції “легкого заробітку” від незнайомців у соцмережах – це смертельна пастка.
  • Розкажіть їм про реальні трагедії, що вже трапилися з їхніми однолітками.
  • Поширте цю інформацію серед знайомих, у яких підлітки.

Якщо ж вас вербують в інтернеті, можна швидко повідомити про спробу вербування. Для цього слід написати в офіційний чатбот СБУ “Спали” ФСБешника” та повідомити, який злочин вам пропонували вчинити. І додати контакти вербувальника.

Нагадаємо Завербовані рф підлітки мали залишити вибухівку на вокзалі Франківська і не підозрювали, що стануть “смертниками” – заступник голови Нацполіції