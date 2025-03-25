Завербовані рф підлітки мали залишити вибухівку на вокзалі Франківська і не підозрювали, що стануть “смертниками” – заступник голови Нацполіції

Розслідування показали, що замовники терору діють з території рф або тимчасово окупованих регіонів України.

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Заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов розповів деталі теракту в Івано-Франківську, пише Бліц-Інфо

“Ворог підступний, знаходить важелі впливу на наших дітей. І працює по різних регіонах. Це не тільки східні області, які ближче до фронту, але й західні. Наприклад, Івано-Франківськ, де двоє підлітків виготовляли вибухівку, щоб закласти на залізничному вокзалі. Тернопіль, де 14-річна дівчинка виготовляла вибухівку і закладала під поліцейський автомобіль”, – відзначив правоохоронець.

За словами голови Нацполіції, в жодному з випадків правоохоронці не виявили проросійських або українофобських настроїв у виконавців цих злочинів. Зазвичай вони йдуть на це за грошову винагороду, яку їм обіцяють. Є й випадки вербування на компроматі. Наприклад, збирають особисту інформацію і погрожують її оприлюднити. Так було з 14-річною дівчиною в Тернополі.

З початку 2025 року працівники підрозділів Національної поліції України спільно з працівниками підрозділів СБУ задокументували 26 кримінальних правопорушень, які кваліфіковано за статтею 258 КК України (терористичний акт,-авт.). До вчинення 6 терористичних актів встановлено причетність 10 підлітків. 12 терактам по країні запобігли, тобто злочин не доведено до логічного завершення. У всіх випадках, завербовані не підозрювали, що можуть стати “смертниками” – тобто, що їх підірвуть дистаційно з вибухівкою.

“Хлопчина у Івано-Франківську, який залишився живий, йому відірвало ноги, встиг повідомити, де інша вибухівка, і хто їм запропонував усе це зробити. Тобто, ми зрозуміли, що вони не йшли на смерть. Те, що відбулося, свідчить, наскільки підступний ворог. Використовувати дітей для вчинення диверсійних дій і терористичних актів для росіян є нормою. Як і вбивства. Фактично ж ці діти повинні були закласти вибухівку біля залізничного вокзалу. Уявіть, які могли бути наслідки цього терористичного акту, скільки людей могли загинути або бути поранені. Я завжди наголошую, що під час цієї війни нам потрібно бути вдвічі уважнішими до наших дітей, особливо, коли відбувається подібне і їх намагається використовувати ворог. Цікавитись, як у них справи, з ким спілкуються, які пропозиції отримують, особливо в мережі Інтернет. З дітьми потрібно говорити про такі випадки і такі ризики”, – наголосив Андрій Нєбитов

Як зазначається, у 2024 році за ст. 114 (шпигунство), 113 (диверсія), 194 (умисне знищення, або пошкодження майна КК України) затримано 316 осіб, з яких: 205 чоловіків, 98 неповнолітніх та 13 жінок.

З початку 2025 року затримано 76 осіб, з яких: 50 чоловіків, 16 неповнолітніх та 10 жінок.

Особи, яких затримано за вчинення підпалів, зізналися у скоєнні вказаних злочинів.