Що задекларували міські голови Городенки, Коломиї та Тлумача

Голови Городенківської, Коломийської та Тлумацької громад, що на Івано-Франківщині, опублікували на сайті НАЗК свої декларації за 2024 рік. Це — Богдан Кобилянський, Богдан Станіславський та Ігор Петрук.

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Скільки вони заробили торік та які заощадження мали, пише Суспільне.

Що задекларував голова Городенківської громади Богдан Кобилянський у 2024

Декларацію за 2024 рік Богдан Кобилянський подав 11 березня 2025 року.

Як йдеться у документі, упродовж 2024 Богдан Кобилянський отримав 631 тисячу 222 гривні зарплати у Городенківській міській раді та 5 тисяч 593 гривні доходу від надання майна в оренду фермерському господарству “ЕКОАГРО-СЛК”.

Його дружина Світлана Кобилянська заробила у відділі освіти Городенківської міської ради 450 тисяч 593 гривні, а також отримала 2 тисячі 753 гривні доходу від надання майна в оренду тому ж фермерському господарству.

Грошові активи Богдан Кобилянський не задекларував.

У декларації вказано, що він з дружиною мають по одному рахунку у “ПриватБанку”. Інформація про них відсутня.

Що задекларував голова Коломийської громади Богдан Станіславський у 2024

Декларацію за 2024 рік Богдан Станіславський оприлюднив 22 березня 2025 року.

Відповідно до документа упродовж 2024 голова Коломийської громади заробив 669 тисяч 867 гривень за основним місцем роботи. Окрім того, 3 тисячі гривень — від первинної профспілкової організації працівників Коломийського міськвиконкому.

Його дружина Любов Станіславська за 2024 рік отримала 1 мільйон 626 тисяч 808 гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Торік Богдан Станіславський зберігав готівкою 160 тисяч гривень та 25 тисяч доларів. Також 20 тисяч доларів він тримав у JPMorgan Chase Bank та 5 тисяч доларів — в Ukrainian National Federal Credit Union. Обидва банки розташовані у Нью-Йорку (США).

Дочка голови Коломийської громади Злата Станіславська зберігала 5 тисяч доларів у JPMorgan Chase Bank. Дружина Богдана Станіславського тримала готівкою 97 тисяч доларів.

Голова Коломийської громади вказав у декларації чотири власні рахунки в банках, два — дружини та один — дочки.

Також під кінець 2024 року Любов Станіславська мала 105 тисяч 555 гривень кредиту.

Що задекларував голова Тлумацької громади Ігор Петрук у 2024

Ігор Петрук опублікував свою декларацію за 2024 рік 11 березня 2025 року.

Згідно з декларацією торік Ігор Петрук отримав 537 тисяч 313 гривень зарплати, 207 тисяч 924 гривні пенсії, а також 5 тисяч 935 гривень — від громадської організації “Український кризовий медіа-центр” і 3 тисячі 25 гривень від фермерського господарства “Кут хлібороба”.

Його дружина Галина Петрук заробила 206 тисяч 429 гривень, працюючи у Тлумацькому ліцеї № 1.

Заощадження Ігор Петрук не задекларував.

У декларації вказані два рахунки в банках Ігоря Петрука та один — його дружини.