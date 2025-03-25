Відомо, які цитати Юрія Іздрика розмістять на фасаді Калуської дитячої музичної школи

Мешканці Калуської громади обрали 10 цитат Юрія Іздрика, які розмістять на фасаді Калуської дитячої музичної школи.
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Про це повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф
До 23 березня жителі громади мали можливість проголосувати за одну з 16 цитат Почесного громадянина Калуша, відомого прозаїка, поета, культуролога, лавреата Національної премії імені Тараса Шевченка Юрія Іздрика.
У голосуванні взяли участь 768 калушан.
Уже відомі результати:
- 100 голосів (12%) – «Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший».
- 83 голоси (10%) – «Запам’ятай: ти нікому нічого не винен. Ти тут для радості. Для радості. Можеш переказати це своїм дітям. Тільки, як наважишся, відімкни перед тим усі доступні детектори брехні».
- 73 голоси (10%) – «І коли вже довкола пахне війною,
І вже розгортаються перші битви,
Говори зі мною, говори зі мною,
бо словом також можна любити».
- 68 голосів (8%) – «Усе буде добре, хоч буде непросто –
пітьма на пітьму наповзає, мов хмара,
для світла залишиться крихітний острів,
та буде той острів у кожної пари».
- 59 голосів (8%) – «Якби ти знала, яка ти гарна,
коли у собі не маєш страху».
- 60 голосів (7%) – «Відстань і час линуть невпинно,
нас береже тиха молитва,
ми не минемо і не загинемо,
і не програємо вітрові битви.
Ми проростемо черешневим садом
чи як коралі зберемось в намисто».
- 55 голосів (6%) – «Нам конче потрібно бути потрібними,
і добре б завжди залишатися добрими,
і кожен щоб мав хоч когось, але рідного,
й у собі тримав хоч би щось непідробне».
- 52 голоси (6%) – «Усе, що триває – триває у часі,
а все, що стається, залежить від нас.
Буття – тільки шанс на любов і на щастя.
Лови і живи, поки маєш ще час».
- 44 голоси (6%) – «Вся реальність існує всередині нас,
вся реальність – у нашій уяві.
Поза нами існують лиш вічність і час –
тільки час і збігає між нами».
- 45 голосів (5%) – «А навіть коли бути сильним несила,
ми гнулись, та не прогинались без міри.
І ми несміливими бути не сміли,
бо є в нас кохання і трошечки віри».
Ці 10 цитат будуть розміщені на банері, що прикрашатиме фасад Калуської дитячої музичної школи.
Наразі над створенням банера працюватимуть дизайнери. Його презентація відбудеться в рамках святкування Дня міста.