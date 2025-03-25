Відомо, які цитати Юрія Іздрика розмістять на фасаді Калуської дитячої музичної школи

Мешканці Калуської громади обрали 10 цитат Юрія Іздрика, які розмістять на фасаді Калуської дитячої музичної школи.

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Про це повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф

До 23 березня жителі громади мали можливість проголосувати за одну з 16 цитат Почесного громадянина Калуша, відомого прозаїка, поета, культуролога, лавреата Національної премії імені Тараса Шевченка Юрія Іздрика.

У голосуванні взяли участь 768 калушан.

Уже відомі результати:

100 голосів (12%) – «Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший».

83 голоси (10%) – «Запам’ятай: ти нікому нічого не винен. Ти тут для радості. Для радості. Можеш переказати це своїм дітям. Тільки, як наважишся, відімкни перед тим усі доступні детектори брехні».

73 голоси (10%) – «І коли вже довкола пахне війною,

І вже розгортаються перші битви,

Говори зі мною, говори зі мною,

бо словом також можна любити».

68 голосів (8%) – «Усе буде добре, хоч буде непросто –

пітьма на пітьму наповзає, мов хмара,

для світла залишиться крихітний острів,

та буде той острів у кожної пари».

59 голосів (8%) – «Якби ти знала, яка ти гарна,

коли у собі не маєш страху».

60 голосів (7%) – «Відстань і час линуть невпинно,

нас береже тиха молитва,

ми не минемо і не загинемо,

і не програємо вітрові битви.

Ми проростемо черешневим садом

чи як коралі зберемось в намисто».

55 голосів (6%) – «Нам конче потрібно бути потрібними,

і добре б завжди залишатися добрими,

і кожен щоб мав хоч когось, але рідного,

й у собі тримав хоч би щось непідробне».

52 голоси (6%) – «Усе, що триває – триває у часі,

а все, що стається, залежить від нас.

Буття – тільки шанс на любов і на щастя.

Лови і живи, поки маєш ще час».

44 голоси (6%) – «Вся реальність існує всередині нас,

вся реальність – у нашій уяві.

Поза нами існують лиш вічність і час –

тільки час і збігає між нами».

45 голосів (5%) – «А навіть коли бути сильним несила,

ми гнулись, та не прогинались без міри.

І ми несміливими бути не сміли,

бо є в нас кохання і трошечки віри».

Ці 10 цитат будуть розміщені на банері, що прикрашатиме фасад Калуської дитячої музичної школи.

Наразі над створенням банера працюватимуть дизайнери. Його презентація відбудеться в рамках святкування Дня міста.