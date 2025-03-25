На Івано-Франківщині на майже 100 мільйонів гривень закуплять шкільних автобусів

На Прикарпатті планують закупити 27 шкільних автобусів на 98 550 000 гривень за програмою Ukraine facility від Європейського Союзу.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Відповідні закупівлі Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголосив 20 березня 2025 року.

За 69 350 000 грн планують закупити 13 шкільних автобусів, а за 29 200 000 грн — вісім шкільних автобусів. Наразі триває період подання пропозицій від учасників. Закупівля відбудеться за програмою фінансової підтримки Ukraine facility, яка фінансується Європейським Союзом.

“Інвестиції спрямовані на забезпечення шкільними автобусами для покращення транспортної інфраструктури та розширення доступу до освіти для учнів у різних регіонах”, – зазначається у програмі.

Департамент освіти і науки Івано-Франківської ОДА оплатить товар повністю протягом 10 робочих днів після отримання автобусів.

Додамо, що 19 березня 2025 року вже відбувся тендер за цією ж програмою фінансування, де для Прикарпаття закупили 13 шкільних автобусів на загальну суму 50 050 000 гривень. Переможцем тендеру став АТ “Черкаський автобус”.