На Івано-Франківщині на майже 100 мільйонів гривень закуплять шкільних автобусів

На Прикарпатті планують закупити 27 шкільних автобусів на 98 550 000 гривень за програмою Ukraine facility від Європейського Союзу.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.
Відповідні закупівлі Департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголосив 20 березня 2025 року.
За 69 350 000 грн планують закупити 13 шкільних автобусів, а за 29 200 000 грн — вісім шкільних автобусів. Наразі триває період подання пропозицій від учасників. Закупівля відбудеться за програмою фінансової підтримки Ukraine facility, яка фінансується Європейським Союзом.
“Інвестиції спрямовані на забезпечення шкільними автобусами для покращення транспортної інфраструктури та розширення доступу до освіти для учнів у різних регіонах”, – зазначається у програмі.
Департамент освіти і науки Івано-Франківської ОДА оплатить товар повністю протягом 10 робочих днів після отримання автобусів.
Додамо, що 19 березня 2025 року вже відбувся тендер за цією ж програмою фінансування, де для Прикарпаття закупили 13 шкільних автобусів на загальну суму 50 050 000 гривень. Переможцем тендеру став АТ “Черкаський автобус”.
|Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
|Гарантія
|Можливі значення:2 роки або 100 000 км
|Вид палива
|Можливі значення:дизель
|Колір кузова
|Можливі значення:жовтий
|Тип коробки передач
|Можливі значення:механічна
|Повна відповідність вимогам ДСТУ 7013:2009
|Так
|Максимальна (обмежена) швидкість, км/год
|від 0 до 70
|Кількість місць для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування
|від 0
|Рік виготовлення
|від 2023
|Кількість місць для сидіння школярів (включно з місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування)
|від 26
|Cтупінь локалізації виробництва
|від 25 до 100
|відсоток
|Екологічний клас «EURO»
|від 5
|Написи на боках «ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС»
|Так
|Робоче місце водія обладнане звуковою сигналізацією «ПРОШУ ЗУПИНИТИСЬ»
|Так
|Кількість місць для сидіння супроводжуючих осіб та членів екіпажу
|від 2