В Україні переводять годинники: коли відбудеться перехід на літній час?

У ніч з 29 на 30 березня 2025 року, о 3:00 за київським часом, в Україні відбудеться традиційний перехід на літній час. Пише ВЗ

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Годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед.

Це переведення годинників, яке триває майже чотири десятиліття, відбувається двічі на рік — у останню неділю березня і жовтня. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509, такі зміни є частиною офіційного порядку обчислення часу в Україні.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує сезонне переведення часу, залишаючи лише зимовий час. Проте, незважаючи на підтримку 261 народним депутатом, президент Володимир Зеленський не підписав цей закон.

Нагадаємо Переведення годинників. Зеленський не планує підписувати закон, який його скасовує