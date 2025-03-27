Винуватець смертельної ДТП у Надвірній отримав 7 років тюрми

24 березня Надвірнянський районний суд виніс вирок у справі місцевого мешканця, який спричинив ДТП, в якій загинуло двоє дорослих, а двоє дітей отримали травми.

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Як ідеться у матеріалах суду, чоловік перевищив дозволену швидкість, при цьому він керував авто без водійських прав, оскільки провалив іспит, пише Репортер.

Аварія сталася 8 серпня минулого року приблизно о 18 годині, у світлу пору доби. Обвинувачуваний керував автомобілем марки ВМW Х5 зі швидкістю приблизно 70 км/год. на відрізку прямої дороги на спуск по вул. Соборна у місті Надвірна. Тобто з перевищенням максимально-допустимої швидкості руху для даної ділянки догори (50 км/год.).

В цей час у зустрічному напрямку рухався автомобіль марки Ореl Zafira, а у попутному напрямку OpelAstra. Водійка останнього мала намір виконати маневр повороту ліворуч, для цього попередньо увімкнула світловий покажчик повороту та знизила швидкість руху до повної зупинки транспортного засобу.

Обвинувачуваний виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки Ореl Zafira. Внаслідок ДТП загинув водій та пасажирка автомобіля Ореl Zafira. А двоє неповнолітніх пасажирів отримали травми. Як стало відомо, це було таксі, яким їхали бабуся з двома онучками.

В ході судового розгляду обвинувачуваний вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю.

Дав такі показання. Влітку 2024 року він навчався водінню, але не склав теоретичну частину іспиту. Того дня поїхав автомобілем у Делятин, вже дорогою назад підібрав сусіда. Обвинувачений на спуску побачив попереду автомобіль, що зупинився. Хотів об`їхати цей автомобіль, оскільки загальмувати не встигав. Для того щоб виконати такий маневр повернув кермо вліво, однак не побачив, що по зустрічній смузі рухається автомобіль марки Opel. Тоді обвинувачений, щоб уникнути зіткнення вирішив зайняти крайню ліву смугу, однак водій автомобіля марки Ореl також вирішив перелаштуватися у цю смугу. Відбулося зіткнення.

Зазначив, що шкодує про те що сів за кермо. Після того, як відбулося ДТП хотів допомогти потерпілим. Двері біля сидіння водія заклинило, тому допомагав пасажирам, що сиділи позаду. Зокрема, витягнув дівчину.

Обвинувачений намагався відшкодувати потерпілим шкоду частково, оскільки має 5000 доларів, однак потерпілі відмовилися від такого відшкодування. Зазначив, що цивільні позови визнає частково, а саме у розмірі 400 тис грн кожній з сімей загиблих і по 100 тис грн потерпілим, яким було завдано тілесні ушкодження. Обвинувачений зазначив, що щиро розкаюється і просить вибачення у потерпілих, розуміє що має понести реальне покарання за вчинений злочин.

Вирок:

Суд ухвалив визнати чоловіка винним та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років.

Також частково задовольнив цивільні позови.

Дружині загиблого таксиста обвинувачуваний має сплатити моральну школу у розмірі 500 тис грн. Дочці – 200 тис грн. Батькові – 200 тис грн, також 200 тис грн матері. І ще 100 тис грн його братові.

У відшкодуванні моральної шкоди дочці загиблої жінки та постраждалим дівчатам – суд відмовив.