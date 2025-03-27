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Онлайн-продаж квитків Укрзалізниці відновлено
Диван на коліщатках в темній вітальні

Онлайн-продаж квитків Укрзалізниці відновлено

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 10:19
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Система онлайн-продажів Укрзалізниці відновлена в резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

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Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

“Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі. Звертаємо увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира”, – зазначають у дописі.

Для посадки в поїзд також можна використати скріншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків – просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.