Що готують із кисломолочних заквасок: від айрану до сиру

Кисломолочні закваски — це не просто набір корисних бактерій, а справжній ключ до різноманіття смачних і корисних продуктів. Вони допомагають створювати натуральні молочні страви, багаті на пробіотики, білки, кальцій та інші важливі речовини.

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Кисломолочні закваски бувають різними — одна й та ж не підійде для йогурту, сиру та ряжанки. Але виробники мають чіткі інструкції до кожної закваски, тому вам достатньо визначитися із продуктом, який хочете отримати, а далі — придбати закваску із потрібною назвою (тобто необхідним набором бактерій).

Завжди звертайте увагу на виробника — він повинен спеціалізуватись саме на сертифікованих харчових інгредієнтах. Серед перевірених варіантів на ринку варто відзначити висококонцентровані французькі закваски від виробників Bioprox та Biovitec. Їхня продукція з’являється в Україні завдяки компанії Prodservis. Тепер, коли ви знаєте про кисломолочні закваски трохи більше, ми розглянемо найпопулярніші продукти, які можна приготувати із різних типів бактерій.

Кефір

Один із найвідоміших кисломолочних напоїв, який готують за допомогою спеціальної кефірної закваски. Вона містить кефірні грибки — симбіоз бактерій і дріжджів. Кефір покращує травлення, сприяє зміцненню імунітету й ідеально підходить для щоденного вживання.

Айран і мацоні

Айран — це освіжаючий напій на основі йогуртової закваски, розведеної водою з додаванням солі. Особливо популярний у кавказькій та середньоазійській кухнях. Мацоні — густіший аналог, зазвичай без води, але з тією ж кисломолочною основою. Обидва продукти чудово втамовують спрагу, особливо влітку.

Сири

Так, багато сирів починаються саме з закваски! Наприклад, м’які сири (як-от рікота, домашній сир, фета) готуються з додаванням кисломолочних культур і ферментів. Від вибору закваски залежить текстура, смак і навіть аромат сиру. Деякі сири можна зробити вдома — достатньо якісного молока, термометра й правильної культури.

Йогурт

Йогуртова закваска містить болгарську паличку та термофільний стрептокок. Це класика: густий, ніжний, натуральний продукт без зайвих добавок. Його можна їсти з фруктами, додавати в соуси, десерти або використовувати як основу для смузі.

Ацидофілін та біфідойогурти

Закваски з біфідобактеріями і лактобактеріями використовують для створення функціональних продуктів для дітей і дорослих із чутливим травленням. Вони мають м’якший смак, ніж кефір чи йогурт, і позитивно впливають на мікрофлору кишечника.

Закваска для ряжанки

Ряжанка — традиційний український кисломолочний напій, який готують на основі запеченого молока та термофільної закваски. Вона має ніжну консистенцію та солодкуватий присмак. Здавна українські господині готували ряжанку в печі, але ви можете зробити цей напій і на сучасній кухні.

Закваски — більше, ніж інгредієнт

Зроблені власноруч кисломолочні продукти не містять консервантів чи штучних ароматизаторів. До того ж, вибираючи закваски самостійно, ви можете експериментувати зі смаками, впливати на щільність і навіть рівень кислотності готового продукту. Якщо ви любите готувати й прагнете до здорового харчування — спробуйте придбати кисломолочні закваски та приготувати домашній йогурт чи сир.

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