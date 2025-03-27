На Івано-Франківщині лінія “101” тимчасово не працює: куди звертатись

У разі виникнення пожежі або іншого надзвичайного випадку прикарпатців просять не панікувати і звертатись за вказаними контактами.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Звертайтесь за номерами:
-0991019112
-0951016112
-59-12-01, 69-65-07
-112
“Дякуємо за розуміння!Наші фахівці працюють над відновленням роботи лінії “101”, – йдеться у дописі.