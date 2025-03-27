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На Івано-Франківщині лінія “101” тимчасово не працює: куди звертатись

Автор: Оксана Марушкевич
27/03/2025 09:46
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У разі виникнення пожежі або іншого надзвичайного випадку прикарпатців просять не панікувати і звертатись за вказаними контактами.

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НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Звертайтесь за номерами:

-0991019112

-0951016112

-59-12-01, 69-65-07

-112

“Дякуємо за розуміння!Наші фахівці працюють над відновленням роботи лінії “101”, – йдеться у дописі.