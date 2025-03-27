Погода в Івано-Франківській області на 27 березня

27 березня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вдень місцями — невеликий дощ.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12-14° тепла.

По області вночі — 0-5° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 10° до 15° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° тепла, вдень термометри показуватимуть від 5° до 10° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 600-900 метрів.