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Погода в Івано-Франківській області на 27 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 27 березня

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 09:17
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27 березня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вдень місцями — невеликий дощ.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 12-14° тепла.
  • По області вночі — 0-5° тепла, вдень температура повітря коливатиметься від 10° до 15° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 0-5° тепла, вдень термометри показуватимуть від 5° до 10° тепла.

Вітер — північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 600-900 метрів.