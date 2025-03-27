Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
27 березня – Міжнародний день театру;
– 80 років виповнюється Зіновію Береговському (1945), педагогу, кандидату педагогічних наук, заслуженому працівнику освіти України, уродженцю с. Набережне Галицького району (нині Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.