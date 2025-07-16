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Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження: на Франківщині конфлікт між групою осіб переріс у бійку

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 13:59
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За фактом конфлікту між молодиками поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальні провадження.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

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Інцидент стався днями в селищі Перегінське

До відділення поліції №2 (Рожнятів) надійшло повідомлення про те, що між групою осіб виник конфлікт, який переріс у бійку.

“Правоохоронці встановили, що подія трапилася ввечері 11 липня. Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження. Двоє з них звернулися за допомогою до медиків. Усі четверо написали заяви до поліції. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження)”, – йдеться у дописі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські призначили судово-медичні експертизи, допитують учасників інциденту та свідків, встановлюють всі обставини події.

Поліція Прикарпаття наголошує:

“Умисне нанесення тілесних ушкоджень є кримінальним правопорушенням, за яке передбачено відповідальність згідно із законодавством України.

Якщо ви стали свідком чи учасником подібних ситуацій — одразу повідомляйте поліцію за номером 102″.