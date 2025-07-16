Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження: на Франківщині конфлікт між групою осіб переріс у бійку

За фактом конфлікту між молодиками поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальні провадження.
Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.
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Інцидент стався днями в селищі Перегінське
До відділення поліції №2 (Рожнятів) надійшло повідомлення про те, що між групою осіб виник конфлікт, який переріс у бійку.
“Правоохоронці встановили, що подія трапилася ввечері 11 липня. Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження. Двоє з них звернулися за допомогою до медиків. Усі четверо написали заяви до поліції. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження)”, – йдеться у дописі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські призначили судово-медичні експертизи, допитують учасників інциденту та свідків, встановлюють всі обставини події.
Поліція Прикарпаття наголошує:
“Умисне нанесення тілесних ушкоджень є кримінальним правопорушенням, за яке передбачено відповідальність згідно із законодавством України.
Якщо ви стали свідком чи учасником подібних ситуацій — одразу повідомляйте поліцію за номером 102″.