Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження: на Франківщині конфлікт між групою осіб переріс у бійку

За фактом конфлікту між молодиками поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальні провадження.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Інцидент стався днями в селищі Перегінське

До відділення поліції №2 (Рожнятів) надійшло повідомлення про те, що між групою осіб виник конфлікт, який переріс у бійку.

“Правоохоронці встановили, що подія трапилася ввечері 11 липня. Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження. Двоє з них звернулися за допомогою до медиків. Усі четверо написали заяви до поліції. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження)”, – йдеться у дописі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські призначили судово-медичні експертизи, допитують учасників інциденту та свідків, встановлюють всі обставини події.

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