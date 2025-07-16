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Ті пенсіонери, яким виповнилося 60 років, можуть у серпні отримати допомогу: хто саме та кому можуть відмовити
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ті пенсіонери, яким виповнилося 60 років, можуть у серпні отримати допомогу: хто саме та кому можуть відмовити

Автор: Орися Корчун
16/07/2025 14:19
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Як стверджують експерти, українці, які досягли 60-річного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави. Пише ТСН.

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Однак є певні умови та обставини, за яких у такій допомозі можуть відмовити.

Хто має право на соціальну допомогу у серпні 2025 року

Соціальна допомога у серпні 2025 року може бути призначена людям, яким виповнилося 60 років, але вони не мають необхідних 32 років страхового стажу.

Для отримання такої допомоги людина повинна відповідати кільком основним критеріям:

  • Страховий стаж — мати не менше 15 років страхового стажу.
  • Не отримувати жодних інших видів пенсій чи державної допомоги.
  • Перебувати у складних матеріальних обставинах і не мати інших джерел для забезпечення існування.

Розмір соціальної допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середнім доходом на одного члена родини за попередні 6 місяців. Важливо пам’ятати, що 2025 року цей розмір не може перевищувати 3 028 гривень.

Як отримати соціальну допомогу

Щоб оформити соціальну допомогу, необхідно подати пакет документів до органів соціального захисту за місцем вашого проживання. Ось перелік необхідних документів:

  • Заява про призначення допомоги.
  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний код.
  • Довідка про трудовий стаж, видана Пенсійним фондом України (ПФУ).
  • Довідка про склад сім’ї та проживання.
  • Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців до місяця звернення за допомогою.

Органи соціального захисту зобов’язані ухвалити рішення про призначення допомоги або відмову у виплатах протягом 10 днів з дня, наступного після звернення.

Чому можуть відмовити у соціальній допомозі

Існують певні обставини, за яких органи соціального захисту можуть відмовити у призначенні допомоги:

  • Дохід. Якщо людина працює або отримує дохід іншим чином.
  • Майно. У разі наявності у власності другої квартири/будинку певного розміру або більш як одного автомобіля.
  • Матеріально-побутові умови. За результатами обстеження матеріально-побутових умов родини, якщо виявлені обставини суперечать умовам призначення допомоги.
  • Дохід сім’ї. Якщо дохід сім’ї в розрахунку на одну особу перевищує встановлений мінімум.

Про відмову у призначенні допомоги органи соціального захисту мають повідомити вас письмово у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення. Це рішення можна оскаржити у суді.