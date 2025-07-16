У росії розбився гелікоптер Мі-8: екіпаж загинув

У Хабаровському краї росії розбився вертоліт Мі-8. Унаслідок аварії екіпаж загинув.

Про це повідомили у російському МНС.

Вертоліт Мі-8 зник при перельоті з населеного пункту Охотськ до Магадану ще 14 липня. Зазначається, що вертоліт повертався в Магадан після ремонту.

Вертоліт шукали дві доби. 16 липня в районі мису Гадикан були виявлені його уламки зі слідами пожежі.

За даними Telegram-каналу Astra, на борту перебували п’ятеро людей: три члени екіпажу та два механіки. У МНС росії заявили, що ніхто з членів екіпажу не вижив.