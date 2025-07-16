ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У росії розбився гелікоптер Мі-8: екіпаж загинув
Диван на коліщатках в темній вітальні

У росії розбився гелікоптер Мі-8: екіпаж загинув

Автор: Олег Мамчур
16/07/2025 14:39
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Хабаровському краї росії розбився вертоліт Мі-8. Унаслідок аварії екіпаж загинув.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили у російському МНС.

Вертоліт Мі-8 зник при перельоті з населеного пункту Охотськ до Магадану ще 14 липня. Зазначається, що вертоліт повертався в Магадан після ремонту.

Вертоліт шукали дві доби. 16 липня в районі мису Гадикан були виявлені його уламки зі слідами пожежі.

За даними Telegram-каналу Astra, на борту перебували п’ятеро людей: три члени екіпажу та два механіки. У МНС росії заявили, що ніхто з членів екіпажу не вижив.