З причалом для вітрильників: на Бурштинському «морі» планують облаштувати рекреаційну зону

Бурштинський острів хочуть перетворити на розвинуту відпочинкову зону. Проєкт її облаштування вже розробили фахівці Університету Короля Данила. Відповідний запит отримали від місцевої громади у межах проєкту «Опілля: скарби нації», інформує Правда.іф.

Тамтешній ландшафт вирішили поєднати з комфортом, безпекою та сучасною інфраструктурою для відпочинку мешканців і гостей громади. Територію розробники проєкту пропонують поділити на функціональні зони: спортивні майданчики, дитячу ігрову зону, кемпінг, прогулянкові алеї та піщану пляжну зону з відповідним обладнанням – душем, роздягальнями і навісами.

У межах проєкту передбачено і реконструкцію старої рятувальної станції, щоб пляж міг повноцінно функціонувати.

«У приміщенні рятувальної станції спроєктовані тренажерний зал, навчальні класи, роздягальні, медпункт, рецепція. На другому поверсі – оглядові майданчики з мальовничим виглядом на водойму, а також базові номери для проживання. Відповідно передбачаємо підйомники для забезпечення доступності, – каже архітектор, викладач Університету Короля Данила Андрій Савчук. – Також будуть комерційні приміщення, де пропонуватимуть прокат лежаків, рушників, а ще – велопарковка й укриття».

Цей проєкт – дипломна робота студента спеціальності «Архітектура та містобудування» Університету Короля Данила Михайла Ковача. Втім, вона значно ширша, ніж звичайна бакалаврська. До прикладу, автор розробив аж два варіанти фасадів для приміщення рятувальної станції. А ще, на запит громади передбачив причал – з перспективою розвитку вітрильного спорту.

«Це дуже цікава тема, оскільки в Україні не надто розвинена практика перетворення технічних водойм на рекреаційні зони. Тому цей проєкт унікальний, і для мене, як студента, випала гарна нагода попрацювати з таким матеріалом. А вітрильний спорт, який хоче розвивати влада Бурштина – це дуже крута перспектива і можливості», – каже Михайло Ковач.

Переглянути візуалізацію проєкту можна за посиланням: