Популярна українська співачка виходить заміж і показала каблучку з діамантом

Переможниця “Дитячого Євробачення-2012”, співачка Анастасія Петрик, яка прославилася ще в дитячому віці, повідомила про важливу подію у своєму особистому житті — вона виходить заміж. Пише ТСН.

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На своїй сторінці в Instagram молодша сестра Вікторії Петрик опублікувала романтичне фото з коханим на тлі узбережжя і продемонструвала обручку з чималим діамантом і букет квітів, з яким їй освідчувалися. А під фотосесією артистка залишила підпис з символічним значенням.

“Там, де закінчуються хвилі — починається наша нескінченність”, — написала Настя.

Відомо, що її обранця звати Сергій, і пара вже тривалий час разом. Однак деталями заручин 23-річна співачка не поділилася. Щоправда, відомо, що новоспечені наречені під час війни проживають у США.

Анастасія Петрик виходить заміж / © instagram.com/petryk2002anastasia

Анастасія Петрик виходить заміж / © instagram.com/petryk2002anastasia

Анастасія Петрик виходить заміж / © instagram.com/petryk2002anastasia

Нагадаємо, Анастасія Петрик — одеситка, яка ще в дитинстві стала зіркою завдяки участі в “Дитячому Євробаченні-2012”, де здобула перемогу для України. До цього вона брала участь і у “Новій хвилі”, і в інших конкурсах, а також виступала на сцені разом із відомими артистами.

Разом із сестрою Вікторією Петрик, яка зараз проживає в Іспанії та виховує сина, Настя активно гастролювала, зокрема й на майданчиках, де виступали артисти російської естради. У певний період ще до війни вона співпрацювала з представниками шоубізнесу РФ, зокрема з Філіпом Кіркоровим. Останній, як відомо, публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Цікаво, що від початку великої війни обидві сестри практично зникли з українського музичного простору та не висловлювались у соцмережах щодо війни в Україні.