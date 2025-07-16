Кличко: Бійці 12 корпусу отримали 3000 дронів

Мер Києва Віталій Кличко передав 3000 дронів бійцям 12-го армійського корпусу ЗСУ, що воюють на найскладніших ділянках фронту. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, повідомляє читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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«Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні», – зазначив Кличко.

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.