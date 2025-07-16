ВРУ відправила у відставку Кабмін Шмигаля

ВРУ підтримала постанову про відставку кабінету міністрів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це повідомили народні депутати, інформує читачів Правда іф.

За вказану постанову проголосував 261 депутат, тоді як проти не проголосував жоден нардеп.

Напередодні Денис Шмигаль подав у Верховну Раду прохання про відставку, подякувавши українським військовим, президенту Володимиру Зеленському та «всій команді за невтомну працю задля нашої держави».

Шмигаль став рекордсменом серед усіх голів уряду України за тривалістю перебування на посаді — понад п’ять років. Глава держави заявляв, що на місце прем’єр-міністра пропонує першу віцепрем’єр-міністерку — міністерку економіки Юлію Свириденко.