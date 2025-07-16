З російського полону повернувся захисник з Калущини Андрій Біник

15 липня, у День Української Державності, для Калуської громади історичний день – до рідного дому з російського полону повернувся Андрій Біник.

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Повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.

“Ця подія – символ того, що наша держава тримається на людях, на їхній незламності та любові до України. І саме сьогодні ми побачили це на власні очі: Андрій, якому лише 22, пройшов через неймовірні випробування й повернувся до нас”, – зазначає мер.

На Алеї Віри та Надії, серед банерів зі світлинами тих, кого чекають додому, він зробив те, про що мріяли сотні: власноруч зняв із банера своє фото.

“Ми схиляємо голови перед усіма, хто досі в полоні чи вважається зниклим безвісти. Молимося за їхнє повернення та чекаємо так само, як чекали Андрія. Сьогодні наша громада зібралася разом, щоб подякувати захисникові, підтримати його рідних та разом розділити цей історичний радісний момент”, – додає Найда.

Одразу після зустрічі, всі вирушили до Собору Святих Землі Української, щоб разом помолитися за Україну та її захисників.