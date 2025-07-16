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Люди на вулиці з хлібом і українським прапором
Диван на коліщатках в темній вітальні

З російського полону повернувся захисник з Калущини Андрій Біник

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 15:43
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15 липня, у День Української Державності, для Калуської громади історичний день – до рідного дому з російського полону повернувся Андрій Біник.

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Повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.

“Ця подія – символ того, що наша держава тримається на людях, на їхній незламності та любові до України. І саме сьогодні ми побачили це на власні очі: Андрій, якому лише 22, пройшов через неймовірні випробування й повернувся до нас”, – зазначає мер.

На Алеї Віри та Надії, серед банерів зі світлинами тих, кого чекають додому, він зробив те, про що мріяли сотні: власноруч зняв із банера своє фото.

“Ми схиляємо голови перед усіма, хто досі в полоні чи вважається зниклим безвісти. Молимося за їхнє повернення та чекаємо так само, як чекали Андрія.

Сьогодні наша громада зібралася разом, щоб подякувати захисникові, підтримати його рідних та разом розділити цей історичний радісний момент”, – додає Найда.

Одразу після зустрічі, всі вирушили до Собору Святих Землі Української, щоб разом помолитися за Україну та її захисників.

Група людей святкує біля пам'ятника.
Церемонія нагородження на відкритому майданчику
Люди святкують на вулиці, обмінюються подарунками.
Люди у вишиванках на громадському заході.
Люди у вишиванках обіймаються на святі.
Жінка дарує букет чоловіку на святі
Зустріч з солдатом, обійми та квіти.
Група людей із жовто-блакитними кульками на вулиці.
Жінки на відкритому повітрі під час заходу
Група людей на відкритому повітрі серед дерев.
Люди поруч з пам'ятником на відкритому повітрі.
Чоловіки встановлюють прапори України на стенді.
Люди обмінюються рукостисканням на вуличній церемонії
Люди з короваєм на фоні українського прапора.
Люди з прапором України на вулиці
Український обряд з хлібом та камерою зйомки
Люди з квітами на вулиці, літня жінка.
Люди йдуть вулицею на святі.
Люди з українськими прапорами на пікеті
Люди на вулиці з прапором України та кульками