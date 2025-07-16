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Рівень води під час повені, шкала вимірювання
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Зливи та підйом рівнів води в річках: на Прикарпатті прогнозують погіршення погодніх умов

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 15:56
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Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища по Івано-Франківській області.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Йдеться про значні опади у найближчі дві доби на Івано-Франківщині і підйом рівнів води у річках басейнів Дністра та Прут.

“У зв’язку з очiкуваними значними опадами, ввечерi 16 та протягом 17- 18липня на рiчках басейнiв Дністра та Прута очiкується зміна гiдрологiчногорежиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,2 – 0,8 м (в межах русел) над рівнями 16липня на 08:00 годину. В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного схилового та мiсцевого стоку. Протягом доби 17 липня по області та місту значний дощ (15-29мм за 12 год та менше), грози. (І рівень небезпечності жовтий)”, – йдеться у повідомленні.