Як франківські ветерани грають в ампфутбол і готуються до чемпіонату України

В Івано-Франківську нова команда з ампфутболу “Бартка”, яку офіціно зареєстрували наприкінці весни, вже кілька місяців активно готується до чемпіонату України. До неї входять ветерани, які втратили кінцівки під час бойових дій.

Як проходять тренування, пише Галка”.

Ампфутбол – це окремий вид спорту зі своїми правилами: гравці виступають на милицях, поле має розміри 60 на 40 метрів, а воротар грає виключно в межах штрафного майданчика. Зараз в Україні є 11 локацій, де ампфутболісти регулярно тренуються.

Команду “Бартка” офіційно зареєстрували наприкінці весни. Ініціатор – ветеран з ампутацією частини ноги Юрій Гапончук, який раніше тренувався з командою “Львівська Покрова” та їздив з нею на чемпіонат у Польщу.

“Я їздив з ними на чемпіонат у Польщу і зрозумів, що дуже багато часу йде на дорогу, щоб потренуватись. І виникла така ідея, щоб створити ампфутбольний клуб саме в Івано-Франківську”, – розповідає він.

Зараз у команді стабільно займаються восьмеро ветеранів. У майбутньому планують збільшити кількість тренувань до двох на тиждень, щоб краще підготуватися до чемпіонату України.

“Я розумію, що наприкінці літа – на початку осені буде чемпіонат України, на який ми будемо заявлятись”, – зазначає Гапончук.

Назва команди символічна. “Бартка” – це гуцульська сокира, яку використовували як опору під час ходіння в горах. Її образ замінив традиційну “милицю” і водночас пов’язаний із регіоном.

На кожному тренуванні присутня лікарка-фізична терапевтка Вікторія Демчук. Вона проводить розігрів м’язів футболістів перед заняттями та допомагає відновленню після. Також біля майданчика завжди є вода, щоб гравці могли відпочити.

“Травм на тренуваннях не було”, – зазначає терапевтка.

Михайло Мороз долучився до команди після того, як у 2022 році був мобілізований до 34-го окремого батальйону. Після його розформування служив у 78-му десантно-штурмовому полку. На Запорізькому напрямку отримав поранення, після чого йому ампутували руку. На тренування прийшов з інтересом.

“Я з радістю погодився. Я і раніше грав у футбол до війни, а тут така можливість – і чому не йти? Адже це і реабілітація – і психічна, і моральна. Планую і надалі приходити. І всіх запрошую, адже враження дуже приємні. Мені подобається, і колектив теж приємний”, – ділиться враженнями Михайло.

Вперше на тренування прийшов Василь Утинкевич, який отримав поранення два роки тому під Бахмутом. Каже, що вирішив спробувати, бо завжди любив футбол.

“Я спробував трішки – як там кажуть, дурного запалу хватає. Цікаво, я просто… як маленька дитина. Але все – супер. Найперше в реабілітації допомагає сім’я, улюблена робота, але в такій справі – це додаткова мотивація рухатись далі”, – говорить він.

Військовослужбовець Ігор Протас зазнав мінно-вибухової травми 16 вересня 2024 року, внаслідок чого втратив праву ногу. На тренування прийшов вдруге і планує не зупинятись.

“Враження класні – це ж командна гра. Один одного підтримуємо. Це допомагає і морально, і фізично. Треба мати витривалість, щоб бігати на милицях і на одній нозі. Ми як одна команда, говоримо, обговорюємо – і це надихає приходити ще раз, ще раз і ще раз”, – розповідає Ігор.

Він додає, що своєю участю показує приклад синові й надалі планує відвідувати тренування.

Заняття проходять щовівторка о 16:00 на стадіоні “Хет-трик Арена”. Приходьте повболівати і ви!