Українська акторка Катерина Кузнєцова розійшлася з нареченим-росіянином

Українська акторка Катерина Кузнєцова повідомила про важливі зміни у своєму особистому житті. Пише ТСН.

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Зірка у фотоблогу написала, що розірвала стосунки з нареченим — Максимом Апліним родом з РФ, із яким була разом майже вісім років. Водночас Катерина наголосила, що відкриває нову сторінку життя з удячністю за прожитий період.

“Ми з Максом більше не разом. Було класно. Зі словами великої вдячності і, звісно, з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво”, — приголомшила зірка.

Допис Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Кузнєцова також зазначила, що планує змінити обстановку. Тож запланувала переїзд до нового міста в Іспанії. Щоправда, покидати українські проєкти вона не збирається, тому регулярно їздитиме звідти на Батьківщину.

“Я переїжджаю в Барселону. Звісно, не на постійну основу, просто мені важливо мати місце, куди я можу їздити і відновлюватися. А так мене багато чого нового чекає в моєму рідному Києві”, — додала артистка.

Зазначимо, Катерина почала зустрічатися з Максимом 2017 року. У квітні 2021-го він освідчився акторці. Протягом стосунків вони здебільшого проживали в Іспанії на Тенерифе. Попри російське походження, обранець Кузнецової публічно підтримував Україну від початку повномасштабної війни. Ба більше, він повністю розірвав зв’язки з тими, хто сповідує проросійські погляди, і навіть серйозно розмірковував над зміною громадянства на українське.

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