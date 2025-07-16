Троє прикарпатців налагодили канал незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків до Румунії та Республіки Молдова

Прокурори передали до суду справу трьох мешканців Прикарпаття, котрі організували схему втечі «ухилянтів» в обхід кордону.

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

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Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За налагодженою схемою країну покинуло щонайменше 12 чоловіків

Слідством встановлено, що обвинувачені налагодили канал незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків до Румунії та Республіки Молдова. Вартість «послуг» становила 9 500 доларів США з кожного «клієнта».

Вони перевозили «ухилянтів» до Чернівецької області, а далі — до населених пунктів прикордоння. Лінію розмежування державного кордону чоловіки перетинали поза межами офіційних пунктів пропуску. В такий спосіб країну покинуло щонайменше 12 чоловіків.

У березні 2025 року організаторів затримали під час спроби переправлення чергового військовозобов’язаного.

У рамках розслідування судом накладено арешт на два транспортні засоби, які використовувалися у схемі, а також на грошові кошти в національній та іноземних валютах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.