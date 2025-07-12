Чому цінним лісам у Карпатах не надають статусу пралісів — відповідь голови Держлісагентства

На лісових ділянках, яким Всесвітній фонд дикої природи (WWF) просить надати статус пралісів, зокрема в Івано-Франківській області, виявляють ознаки господарської діяльності чи іншого втручання людини. Відтак отримати відповідний статус ділянки не можуть.

Про це в коментарі Суспільному сказав голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль.

З його слів, на території України лісів чи інших екосистем, які б не зазнали жодного, особливо господарського, втручання людини, надзвичайно мало.

“Якщо говорити про ті ділянки, щодо яких уже є висновки (про визнання пралісами — ред.), то це — всього 32 тисячі гектарів”, — каже Віктор Смаль.

Тому, пояснює голова Держагентства лісових ресурсів, часто ті ділянки лісу, які пропонують до визнання пралісами, не можуть отримати такий статус.

“Під час дослідження ділянок виявляється, що десятки років тому там були лісогосподарські заходи. Є прокладені лісові дороги або цей ліс використовувався для рекреаційних цілей. Тобто суть цієї ділянки означає, що вона не може бути визнана пралісом. Це стосується й Івано-Франківської області”, — говорить Смаль.

Він також додає, що заповідність українських лісів становить 17%, що є значно вищим показником, порівняно з європейськими країнами, як-от Німеччиною чи Австрією. Тому в Україні правила заповідності є значно суворішими, ніж у країнах ЄС.

Що відомо про цінні ліси у Карпатах без статусу пралісів

Понад 5 тисяч гектарів цінних лісів Івано-Франківської та Закарпатської областей досі не мають статусу пралісових пам’яток природи загальнодержавного значення та інших природоохоронних об’єктів.

Працівники Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) у липні 2023 року подали відповідні клопотання, а також висновки про належність цих лісових ділянок до пралісів і квазіпралісів. Проте державне підприємство “Ліси України” їх не затвердило.

Керівник лісових проєктів громадської спілки “WWF-Україна” Михайло Богомаз у коментарі Суспільному розповів, що у 2019 році організація оформила висновки на ділянки, де є праліси, квазіпраліси й природні ліси. Документи затвердили у лісгоспах, на землях яких вони ростуть. Відбувалося це до реформи регіональних лісових офісів.

У державному підприємстві “Ліси України” відповіли, що дозволили “WWF-Україна” створити об’єкти природно-заповідного фонду загальною площею понад 2840 гектарів. Не погоджували створення пралісових пам’яток природи загальнодержавного значення тоді, коли документи для цього були неналежно підготовлені.