Франківців запрошують на чергову безкоштовну благодійну екскурсію

13 липня о 12:00 в Івано-Франківську відбудеться чергова безкоштовна благодійна екскурсія.

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Гостей та мешканців міста запрошують на екскурсію в Геологічний музей (вул. Карпатська, 15), яку проведе директорка Олександра Палійчук, зазначають на сторінці Івано-Франківської ОДА.

Геологічний музей Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) – це окраса й візитівка не лише університету, а й усієї Івано-Франківщини

За багатством, різноманітністю і представництвом колекцій мінералів, гірських порід, корисних копалин та викопних решток фауни і флори музей є одним із кращих у Європі.

Заснований ще у 1873 р., а у 2007 р. мінералогічна колекція отримала статус національного надбання.

Збір групи біля центрального корпусу ІФНТУНГ (вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ). У випадку повітряної тривоги початок екскурсії буде перенесено.

Екскурсії благодійні – у кінці мандрівки кожен зможе залишити суму, яку вважає за потрібне.

Кошти будуть використані на підтримку ЗСУ та оформлення місця пам’яті університету після ракетного обстрілу в червні 2024 року.