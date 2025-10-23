Чотири громади Прикарпаття ігнорують цифровізацію, ще сім ледве дотягують до 20%

Ворохтянська, Печеніжинська, П’ядицька і Космацька громади досі не зареєструвалися на порталі вимірювання цифрової трансформації, хоча термін заповнення даних спливає 31 жовтня. Водночас сім громад уже заповнили понад 90% показників.
Про це пише Галка з наради в ОДА.
На нараді голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук 22 жовтня з доповіддю про цифрову трансформацію виступив Ігор Фіняк, начальник управління цифрового розвитку облдержадміністрації.
“Індекс цифрової трансформації — це інструмент моніторингу об’єктивної оцінки рівня цифровізації територіальних громад і регіонів”, – пояснив Фіняк.
Особливість індексу в тому, що він охоплює всі рівні влади – від облдержадміністрації до кожної окремої громади. Індекс гармонізований з цифровим компасом Європейського Союзу до 2030 року і складається з чотирьох модулів:
1. Цифрова економіка
- наявність IT-підприємств і IT-секторів на території
- частка нерухомості, наданої громадою для IT-бізнесу
- наявність індустріальних та цифрових парків
2. Цифрові навички
- частка працівників ОМС і громад з відповідними навичками
- кількість людей, які пройшли навчання на порталі Дія.Освіта
“Велика кількість інформаційних систем запускається практично в кожній галузі. Рівень знань людей буде впливати на якість роботи цих сервісів”, – наголосив спікер.
3. Цифрова інфраструктура
- покриття інтернетом територій
- кібербезпека
“В умовах надзвичайних ситуацій якісний інтернет і зв’язок – особливо важливе питання”, – зазначив Фіняк.
4. Цифровізація публічних послуг
Як працює система
Уся інформація відображається на публічному дашборді, затвердженому постановою Кабміну №556 від 2023 року. Будь-хто може переглянути рівень цифровізації кожної громади онлайн.
Алгоритм роботи простий:
- Голова громади призначає цифрового лідера
- Цифровий лідер реєструється на порталі та отримує доступ
- Збирає дані від структурних підрозділів
- Заповнює показники щоквартально (місяць після завершення кварталу)
Зараз триває заповнення за третій квартал – до 31 жовтня.
На Івано-Франківщині з 62 громад:
58 вже зареєстровані на порталі
7 громад-лідерів із заповненням понад 90%:
- Івано-Франківська
- Калуська
- Надвірнянська
- Коломийська
- Більшівецька
- Кутська
- Угринівська
7 громад із заповненням менше 20%:
- Городенківська
- Долинська
- Брошнів-Осадська
- Делятинська
- Яблунівська
- Височанська
- Дубівська
4 громади досі не зареєструвалися:
- Ворохтянська
- Печеніжинська
- П’ядицька
- Космацька
“Шановні голови, прошу вас включитися до цього процесу, призначити відповідальних та провести реєстрацію на порталі”, – звернувся Фіняк до керівників громад.
Управління цифрового розвитку обіцяє всебічну допомогу, консультації та навчання для громад у разі потреби.