Чотири громади Прикарпаття ігнорують цифровізацію, ще сім ледве дотягують до 20%

Ворохтянська, Печеніжинська, П’ядицька і Космацька громади досі не зареєструвалися на порталі вимірювання цифрової трансформації, хоча термін заповнення даних спливає 31 жовтня. Водночас сім громад уже заповнили понад 90% показників.

Про це пише Галка з наради в ОДА.

На нараді голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук 22 жовтня з доповіддю про цифрову трансформацію виступив Ігор Фіняк, начальник управління цифрового розвитку облдержадміністрації.

"Індекс цифрової трансформації — це інструмент моніторингу об'єктивної оцінки рівня цифровізації територіальних громад і регіонів", – пояснив Фіняк.

Особливість індексу в тому, що він охоплює всі рівні влади – від облдержадміністрації до кожної окремої громади. Індекс гармонізований з цифровим компасом Європейського Союзу до 2030 року і складається з чотирьох модулів:

Особливість індексу в тому, що він охоплює всі рівні влади – від облдержадміністрації до кожної окремої громади. Індекс гармонізований з цифровим компасом Європейського Союзу до 2030 року і складається з чотирьох модулів:

1. Цифрова економіка

наявність IT-підприємств і IT-секторів на території

частка нерухомості, наданої громадою для IT-бізнесу

наявність індустріальних та цифрових парків

2. Цифрові навички

частка працівників ОМС і громад з відповідними навичками

кількість людей, які пройшли навчання на порталі Дія.Освіта

“Велика кількість інформаційних систем запускається практично в кожній галузі. Рівень знань людей буде впливати на якість роботи цих сервісів”, – наголосив спікер.

3. Цифрова інфраструктура

покриття інтернетом територій

кібербезпека

“В умовах надзвичайних ситуацій якісний інтернет і зв’язок – особливо важливе питання”, – зазначив Фіняк.

4. Цифровізація публічних послуг

Як працює система

Уся інформація відображається на публічному дашборді, затвердженому постановою Кабміну №556 від 2023 року. Будь-хто може переглянути рівень цифровізації кожної громади онлайн.

Алгоритм роботи простий:

Голова громади призначає цифрового лідера Цифровий лідер реєструється на порталі та отримує доступ Збирає дані від структурних підрозділів Заповнює показники щоквартально (місяць після завершення кварталу)

Зараз триває заповнення за третій квартал – до 31 жовтня.

На Івано-Франківщині з 62 громад:

58 вже зареєстровані на порталі

7 громад-лідерів із заповненням понад 90%:

Івано-Франківська

Калуська

Надвірнянська

Коломийська

Більшівецька

Кутська

Угринівська

7 громад із заповненням менше 20%:

Городенківська

Долинська

Брошнів-Осадська

Делятинська

Яблунівська

Височанська

Дубівська

4 громади досі не зареєструвалися:

Ворохтянська

Печеніжинська

П’ядицька

Космацька

“Шановні голови, прошу вас включитися до цього процесу, призначити відповідальних та провести реєстрацію на порталі”, – звернувся Фіняк до керівників громад.

Управління цифрового розвитку обіцяє всебічну допомогу, консультації та навчання для громад у разі потреби.