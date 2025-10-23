В Івано-Франківську стартував новий чемпіонат з баскетболу «West Basketball League»

Минулої неділі, 19 жовтня, в Івано-Франківську стартував новий баскетбольний сезон серед аматорів. Цьогоріч чемпіонат має назву «West Basketball League» і обєднав краща команд обласного центру Прикарпаття, поділені на два дивізіони – Вищий і Перший.

У сезоні 2025-2026 першість традиційно організовується ГО «Баскетбол Прикарпаття», за сприяння Івано-Франківської міської ради та міського голови Руслана Марцінківа, а також «Спорт для всіх Івано-Франківськ». Змагання проводяться під патронатом Федерації баскетболу України.

ВИЩИЙ ДИВІЗІОН

Матч двох івано-франківських колективів Вищого дивізіону, який відкривав новий сезон у новоствореній West Basketball League, виявився справжнім баскетбольним трилером, сповненим емоцій, силової боротьби та розумного тактичного баскетболу.

«Бізони» продемонстрували стабільність і кращу реалізацію в ключові моменти, здобувши важливу перемогу. Команда мала перевагу впродовж 33 хвилин матчу, контролюючи темп і змушуючи суперника грати у зручний для себе ритм. «IF Team» зуміла кілька разів повернути інтригу, проте досвід і фізична міць “бізонів” зробили свою справу.

«Бізони» вкотре довели, що є командою системи — де колективна гра, фізична готовність і дисципліна стоять вище за індивідуальні спалахи. Команда стабільно атакує з різних позицій, добре використовує другу хвилю підбирань і тримає високий темп у переході від захисту до нападу. «IF Team» продемонструвала характер і якісну гру на периметрі, однак втрати й слабка боротьба на щитах не дозволили здобути перемогу.

West Basketball League. Вищий дивізіон. 1-Й тур. 19.10.2025.

«БІЗОНИ» — «IF TEAM» – 90:82 (26:20, 21:17, 22:19, 21:26)

«Бізони»: Корнута (23 + 8 передач), Джула (19 + 5 підбирань), Сова (16), Ходов (9 + 12 підбирань + 9 передач + 3 блок-шоти), Расевич (8 + 7 підбирань), Фролов (7 + 7 підбирань), Цюпило (4), Стефанюк (3), Ейдельштейн (1).

«IF Team»: Неволін (25 + 11 підбирань + 8 передач), Запухлий (16 + 5 підбирань + 6 передач), Івонюк (12), Алексейчик (10 + 10 підбирань), Матішак (10), Чіпка (6), Гуменяк (3), Верменічев (0), Мороз (0).

ПЕРШИЙ ДИВІЗІОН

У стартовому матчі Першого дивізіону між «Varto IF» та «Vatra Hoops» глядачі побачили якісний та цікавий баскетбол з великою кількістю боротьби під кільцем.

«Varto IF» із перших хвилин захопила ініціативу й не віддала лідерство до фінальної сирени. Фінальний рахунок 71:60 не лише відображає перевагу «Varto» у грі, але й демонструє їхню тактичну зрілість: чітка оборона, злагоджені командні дії та дисциплінований контроль темпу. «Vatra Hoops» продемонструвала характер, проте була надто залежна від індивідуальних дій Рябоконя. Втім, низька реалізація кидків і втрата контролю на щитах стали вирішальними чинниками.

Ще в одному матчі ігрового дня відбувся поєдинок між «HUSTLE BASKET» та «КФВ», який став справжнім випробуванням для молодих «фізкультурників». Команда Петра Корнути впевнено перемогла опонентів із рахунком 96:43, показавши високий рівень командної гри, дисципліни та фізичної готовності.

Hustle Basket зі старту видав один з найпереконливіших матчів. Команда діяла чітко, командно і без втрати концентрації. Це не просто перемога — це демонстрація рівня, амбіцій і серйозності намірів поборотися за медалі у сезоні 2025/26. Молода команда КФВ, попри поразку, отримала цінний досвід — матч показав, над чим потрібно працювати: впевненість у кидках, вихід з-під пресингу та командна взаємодія в захисті.

West Basketball League. Перший дивізіон. 1-й тур. 19.10.2025.

«КФВ» – «HUSTLE BASKET» — 43:96 (8:25, 9:21, 15:24, 11:26)

«HUSTLE BASKET»: Малик (27 + 9 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення), Вічивській (21 + 5 перехоплень), Чуприна (18 + 6 підбирань), Уваров (12), Фролов (11 + 9 підбирань + 9 передач), Бровченко (10 + 15 підбирань), Корнута (1), Демиденко (0 + 11 підбирань).

«КФВ»: Арванінов (17 + 6 підбирань + 3 перехоплення), Стула (Прокопюк (7), Ігін (5 + 5 підбирань), Листван (3), Мартиненко (2), Мельник (1), Журавель (0 + 5 підбирань), Якубенко (0), Гораль (0).

«VARTO IF» — «VATRA HOOPS» – 71:60 (22:11, 10:8, 22:23, 17:18)

«Varto IF»: Гриневич (23 + 8 підбирань + 5 перехоплень), Гапєєв (9 + 7 підбирань), Вашкевич (8 + 6 передач), Павлик (7), Горбатюк (6 + 10 підбирань), Пташник (6), Дзенглюк (5), Боронило (4 + 8 підбирань), Невшупа (3), Січко (0).

«Vatra Hoops»: Рябокінь (30 + 22 підбирання + 3 блок-шоти), Боніковський (7 + 5 підбирань), Бондаренко (6), Ковбанюк (5), Лонюк (4), Гінчицький (2), Гончаров (2), Грицюк (2), Суканець (2), Білчук (0).

НАСТУПНІ МАТЧІ: West Basketball League, 2-й тур:

26 жовтня (неділя)

Манеж КФА (вул. Мазепи 142-а)

10:30 КФВ vs Академія Говерла-Штерн Агро

12:00 БА Говерла -:- Vatra Hoops

«Франківськ Арена» (вул. Симоненка, 13)