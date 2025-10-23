Голова ОДА доручила провести батьківські збори у школах через смертельні ДТП за участі неповнолітніх

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук доручила освітянам та правоохоронцям посилити інформаційну роботу після смертельної ДТП на Надвірнянщині, де загинули двоє людей, зокрема 14-річний підліток.
Під час наради Світлана Онищук доручила провести батьківські збори у всіх школах та ліцеях області, пише Галка з наради ОДА.
“Прошу у всіх ліцеях провести батьківські збори. Батьки мають звернути увагу на безпеку своїх дітей і контролювати їхню поведінку”, – заявила голова ОДА.
Онищук нагадала про попередні випадки. Зокрема про автотрощу на Надвірнянщині, де “водій рухався зі швидкістю 185 км/годину та був напідпитку”. У тій ДТП загинув підліток, ще четверо — у лікарні.
“Ми вже мали випадок, коли 15-річна дитина без документів керувала автомобілем і спричинила смертельну ДТП. Це неприпустимо”, – сказала вона про інший випадок.