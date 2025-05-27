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Чотири села на Сумщині опинилися під контролем окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чотири села на Сумщині опинилися під контролем окупантів

Автор: Олег Мамчур
27/05/2025 17:18
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За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, під російською окупацією перебувають чотири населені пункти області.

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Про це очільник Сумської ОВА повідомив у мережі Фейсбук.

“На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Мешканці цих сіл були давно евакуйовані, загрози для цивільного населення там немає”,- каже очільник Сумщини.

За словами голови ОВА, противник продовжує спроби просування з метою створення так званої «буферної зони».

“Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади. Сили оборони України та усі складові сил оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини”,- підсумував очльник області.