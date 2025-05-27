Третя штурмова показала у відео знищення окупантів дронами від киян

Командування Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ подякувало киянам за допомогу, надану за кошти бюджету столиці. На сторінках Третьої штурмової у соцмережах опубліковано відео роботи FPV-дронів, які раніше передав бійцям від киян мер столиці Віталій Кличко, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

«Дрони щодня демонструють ефективність, особливо в руках пілотів бригади. Вдячні за підтримку столиці, і продовжуємо насипати ворогу», – зазначили у Третій штурмовій.

На відео показано кадри знищення ворожої техніки.

«Це епічні влучання й розрив важкої броньованої техніки на теренах Харківщини. За пультом — бійці різних підрозділів Трійки. Десятки ворожих танків, ББМ, ВАТ. Окупанти не доїхали до пункту призначення і завдяки сучасній зброї цієї війни та майстрам літальної справи знайшли вічну стоянку на наших рубежах», – наголосили в бригаді.

Раніше повідомлялося, що у квітні мер Києва Віталій Кличко відвідав 7 бригад на Донецькому та Харківському напрямках. Він привіз бійцям понад 3600 FPV-дронів та різне спорядження, придбане за кошти столичного бюджету. Зокрема, бійці 3 ОШБр отримали від громади Києва 1000 безпілотників різних модифікацій.

Також повідомлялося, що Київ з початку року виділив на допомогу силам оборони та безпеки понад 5,5 млрд грн і планує на найближчій сесії виділити ще понад пів мільярда гривень.