Чи відключатимуть світло влітку: експерт попередив про блекаути через спеку

В Україні влітку можливі масштабні відключення світла через спеку та нестачу газу, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

В Україні можливі відключення електроенергії влітку через спеку та дефіцит газу.

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав в ефірі «Київського часу».

Він зауважив, що особливе занепокоєння викликає неспроможність гідроелектростанцій компенсувати пікове споживання.

«Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим триматиметься +30 і вище хоча б протягом 2–3 тижнів. Ми повинні про це говорити, що з газом є величезна проблема. Пікові навантаження на сьогодні ми можемо покрити винятково за рахунок газу», — пояснив Попенко.

У разі дефіциту енергії першочергово планується обмеження електропостачання для бізнесу, а не для населення, додав він.

Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що світла влітку може не бути до 8 годин на день.

Нагадаємо Чи варто українцям знову готуватися до блекаутів: енергетики відповіли