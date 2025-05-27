Чи відключатимуть світло влітку: експерт попередив про блекаути через спеку

В Україні влітку можливі масштабні відключення світла через спеку та нестачу газу, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг. Пише ТСН
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В Україні можливі відключення електроенергії влітку через спеку та дефіцит газу.
Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав в ефірі «Київського часу».
Він зауважив, що особливе занепокоєння викликає неспроможність гідроелектростанцій компенсувати пікове споживання.
«Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим триматиметься +30 і вище хоча б протягом 2–3 тижнів. Ми повинні про це говорити, що з газом є величезна проблема. Пікові навантаження на сьогодні ми можемо покрити винятково за рахунок газу», — пояснив Попенко.
У разі дефіциту енергії першочергово планується обмеження електропостачання для бізнесу, а не для населення, додав він.
Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що світла влітку може не бути до 8 годин на день.
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