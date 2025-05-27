ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чи відключатимуть світло влітку: експерт попередив про блекаути через спеку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чи відключатимуть світло влітку: експерт попередив про блекаути через спеку

Автор: Орися Корчун
27/05/2025 17:50
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Україні влітку можливі масштабні відключення світла через спеку та нестачу газу, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

В Україні можливі відключення електроенергії влітку через спеку та дефіцит газу.

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав в ефірі «Київського часу».

Він зауважив, що особливе занепокоєння викликає неспроможність гідроелектростанцій компенсувати пікове споживання.

«Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим триматиметься +30 і вище хоча б протягом 2–3 тижнів. Ми повинні про це говорити, що з газом є величезна проблема. Пікові навантаження на сьогодні ми можемо покрити винятково за рахунок газу», — пояснив Попенко.

У разі дефіциту енергії першочергово планується обмеження електропостачання для бізнесу, а не для населення, додав він.

Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що світла влітку може не бути до 8 годин на день.

Нагадаємо Чи варто українцям знову готуватися до блекаутів: енергетики відповіли