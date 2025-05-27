ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Двох рятувальників з Івано-Франківщини Зеленський відзначив державними нагородами

Автор: Оксана Марушкевич
27/05/2025 18:01
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент України відзначив державними нагородами рятувальників ДСНС з Прикарпаття.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф.

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, сьогодні Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами “За врятоване життя” рятувальників ДСНС з Прикарпаття:

Поляка Назарія – капітана служби цивільного захисту – начальника державного пожежно-рятувального поста (селище Ворохта) 9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Яремче) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області (м. Надвірна)

Стефурака Михайла – головного майстр-сержанта служби цивільного захисту командира відділення державного пожежно-рятувального поста (селище Ворохта) 9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Яремче) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області (м. Надвірна).