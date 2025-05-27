Двох рятувальників з Івано-Франківщини Зеленський відзначив державними нагородами

Президент України відзначив державними нагородами рятувальників ДСНС з Прикарпаття.

Пише Правда.іф.

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, сьогодні Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами “За врятоване життя” рятувальників ДСНС з Прикарпаття:

Поляка Назарія – капітана служби цивільного захисту – начальника державного пожежно-рятувального поста (селище Ворохта) 9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Яремче) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області (м. Надвірна)

Стефурака Михайла – головного майстр-сержанта служби цивільного захисту командира відділення державного пожежно-рятувального поста (селище Ворохта) 9 державної пожежно-рятувальної частини (м. Яремче) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області (м. Надвірна).