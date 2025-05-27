Організатора у Івано-Франківську нелегального покерного клубу оштрафували на 680 тисяч гривень. ВІДЕО

Мешканця Івано-Франківська, який організував діяльність нелегального покерного клубу, суд виніс обвинувальний вирок. Він заплатить штраф у розмірі 680 тисяч гривень.

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Про це інформує Бюро економічної безпеки України, передає Правда.іф.

Встановлено, що підозрюваний, прикриваючись діяльністю так званого «Клубу спортивного покеру», фактично організував проведення азартних ігор — кеш-ігор у покер.

Ігри проводилися за кошти гравців, не мали обмежень у часі, проте передбачали фіксовані, прогресивні ставки, які гравці повинні були зробити до отримання карт і визначення кількості фішок. Під час гри адміністрація клубу утримувала комісію з кожного банку (поту) на користь закладу.

Незаконну діяльність намагалися легалізувати за допомогою документів дозвільного характеру, виданих громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

У ході слідчих дій детективи БЕБ зібрали достатню кількість доказів, що підтверджують причетність фігуранта до організації та проведення незаконних азартних ігор. Йому повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі суд виніс вирок – штраф в розмірі 680 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.