На Донеччині загинув воїн з Івано-Франківщини Коцур Роман

Сумна звістка для Яремчанської громади. Підтвердилась загибель захисника Коцура Романа, який увесь рік вважався безвісти зниклим.
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Повідомляє Яремчанська міська рада, передає Правда.іф.
“Минулого року 6 травня під час виконання бойового завдання із захисту України на Покровському напрямку зник безвісти солдат Роман Коцур.
На жаль, підтвердилося, що того ж дня Герой загинув.
Нехай наші співчуття полегшать біль родини, друзів та близьких”, – йдеться у дописі..