На Донеччині загинув воїн з Івано-Франківщини Коцур Роман

Сумна звістка для Яремчанської громади. Підтвердилась загибель захисника Коцура Романа, який увесь рік вважався безвісти зниклим.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Повідомляє Яремчанська міська рада, передає Правда.іф.

“Минулого року 6 травня під час виконання бойового завдання із захисту України на Покровському напрямку зник безвісти солдат Роман Коцур.

На жаль, підтвердилося, що того ж дня Герой загинув.

Нехай наші співчуття полегшать біль родини, друзів та близьких”, – йдеться у дописі..