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На Донеччині загинув воїн з Івано-Франківщини Коцур Роман

Автор: Оксана Марушкевич
27/05/2025 18:38
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Сумна звістка для Яремчанської громади. Підтвердилась загибель захисника Коцура Романа, який увесь рік вважався безвісти зниклим.

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Повідомляє Яремчанська міська рада, передає Правда.іф.

“Минулого року 6 травня під час виконання бойового завдання із захисту України на Покровському напрямку зник безвісти солдат Роман Коцур.

На жаль, підтвердилося, що того ж дня Герой загинув.

Нехай наші співчуття полегшать біль родини, друзів та близьких”, – йдеться у дописі..