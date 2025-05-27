В ІФНМУ відкрили центр судової медицини для підготовки експертів з воєнних злочинів

В Івано-Франківському національному медичному університеті запрацював новий навчально-практичний центр “Судова медицина”. Заклад готуватиме фахівців для ідентифікації жертв та фіксації воєнних злочинів.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку

За словами ректора Романа Яцишина, новий центр стане відповіддю на виклики війни та потребу суспільства знати правду про загиблих. Студенти зможуть вивчати судову медицину через інтерактивні методи, клінічні кейси та симуляції реальних ситуацій.

Центр тісно співпрацюватиме з Івано-Франківським обласним бюро судово-медичної експертизи. Це дасть студентам доступ до практичного досвіду та фахового супроводу від діючих експертів.

Майбутні спеціалісти працюватимуть із сучасним обладнанням – від 3D-сканерів до біологічних аналізаторів. Основний акцент робитиметься на формуванні точності, відповідальності та етичної чутливості.

“Ми готуємо не просто експертів. Ми виховуємо фахівців, які знатимуть ціну життя — і ціну правди”, – зазначив ректор.

Центр створили за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.