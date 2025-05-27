На Івано-Франківщині відкриють виставку «10 000 ангелів – дитячий гобелен «Голос за мир»

У рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей в Національному музеї відбудеться відкриття виставки «10 000 ангелів – дитячий гобелен «Голос за мир».

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Ініціаторка виставки – художниця і волонтерка з Шотландії Меріенн Орр, пише Правда.іф.

Проєкт «10 000 ангелів – дитячий гобелен «Голос за мир» заснований на малюнках ангелів, створених дітьми, які наразі проживають в Україні та переживають глибокі психологічні й емоційні травми, пов’язані з вторгненням росії. Українські діти отримали запрошення намалювати свого «Ангела Миру» та написати коротке послання до світової спільноти, висловлюючи своє прагнення до миру. Ці малюнки перетворюються на вишиті роботи завдяки волонтерам – шотландським текстильним майстрам.

На виставці в Національному музеї буде представлено 30 панно з дитячими роботами, які згодом ляжуть в основу панорамного гобелену «10 000 АНГЕЛІВ», довжина якого становитиме 60 метрів, а висота – 2 метри.

Крім створення малюнків, діти також запрошені надіслати короткі аудіо- або відеозаписи зі своїми зверненнями про мир. Ці записи будуть зібрані в єдиний ролик під назвою «Почуй мій голос: заклик до миру» та поширені на платформах Instagram і Facebook, щоб весь світ зміг їх побачити та почути.

Ми закликаємо всіх приєднатися до цього проєкту в знак солідарності та підтримки дітей, які, об’єднавшись, творять цей гобелен як символ надії на мир. Проєкт також є закликом до припинення конфліктів і війн, що руйнують молоді життя по всьому світу.

Відкриття виставки відбудеться 1 червня о 15.00.

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття