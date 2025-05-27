Рахунок за «Перше причастя»: скільки батьки витрачають на це свято та на чому слід концентрувати увагу

Перша сповідь та урочисте Святе причастя — одні з найважливіших подій в житті кожного християнина. Щоб зробити цей день по-справжньому незабутнім священники та батьки докладають багато зусиль. Отці вчать дітей та готують духовно. Батьки ж опікуються тим, щоб зробити свято красивим та незабутнім.

У скільки в наш час обходиться таке свято та на чому слід концентрувати свою увагу — дізнавалося МІСТО.

Що це за свято та що у ньому важливого

Голова катехитичної комісії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Василь Качмарський одразу наголошує, що по факту це є свято Першої сповіді та саме урочистого Святого причастя, оскільки церква дозволяє причащатися діткам фактично з перших днів життя. А от підготовка до Першої сповіді триває майже рік часу й саме вона є знаковою подією.

«Цей процес розпочинається орієнтовно у 7-8 років. Вік вибраний не даремно — приблизно в цей період дитина починає усвідомлювати вагу добрих або поганих вчинків, — розповідає Василь Качмарський.

Відповідальним за підготовку дітей до цього дня є священник парафії, яку дитина з батьками відвідує. Приблизно у вересні оголошується набір, дітей збирають в окрему групу і готують їх згідно програми, яка затверджена у церкві.

Школярам розповідають про Правди Віри, Божі заповіді та багато іншої цікавої інформації. Заповідям приділяють особливу увагу, щоб діти могли добре зробити Іспит сумління та посповідатися.

«Як можна добре посповідатися, якщо ти не знаєш, що таке гріх? А гріє є свідомим добровільним порушенням Божої заповіді. Також багато говоримо про християнські звичаї та свята, устрій церкви та чому важливо шанобливо ставитись до нього, — розповів отець Володимир Лукашевський.



Спеціальні зошити для навчання отці беруть в Архієпархії. У них зібрано багато цікавої інформації, інтерактивних завдань та розмальовок, щоб діткам було цікаво та весело вивчати матеріал. Також це дозволяє краще концентрувати їхню увагу, що останнім часом стає великою проблемою в навчальному процесі загалом.

Після тривалого навчання переважно в травні або червні діти вже йдуть до Сповіді та урочистого Святого причастя.

«Церква не має жодних конкретних приписів щодо того, у що мають бути одягнені діти, чи мають вони мати свічки або віночки чи про інші декоративні деталі. Дуже не правильно, коли батьки акцентують увагу на таких другорядних речах. Ми не можемо казати, що ці речі є не важливими, але вони не мають бути на першому плані. Важливо, щоб дитина була підготовлена духовно, — наголошує отець Качмарський.



Батькам, хресним та близьким родичам дитини також слід відповідно підготуватися до причастя та Євхаристії, адже діти беруть приклад саме з дорослих, які є в їхньому житті.

«Діти все бачать та відчувають, чи ми це робимо на показ чи глибоко переживаємо. Тому дуже тішить, коли в день свята Святого причастя батьки та хресні дитини також беруть в цьому активну участь, — каже отець Лукашевський.

На деяких парафіях зараз практикують підготовку до Першої сповіді та урочистого Причастя не тільки дітей, але й батьків — проводять з ними бесіди, навчання, катехизації.

«Важливо, щоб перша сповідь та урочисте перше причастя стало саме переконанням віри. Щоб діти не йшли тому, що всі йдуть. Щоб мали глибокі християнські переконання та віру. Щоб вони розуміли й відчували всю важливість їхньої Першої сповіді, — наголосив отець.

Отець Володимир Лукашевський каже, що важливо, щоб цей день був не лише моментом для святкування. Щоб кожного разу, коли вчиниш важкий гріх чи коли відчуваєш, що це тобі потрібно, ти міг прийти посповідатися та причаститися.

У скільки батькам обходиться цей день

У греко-католицькій церкві немає чіткої суми, яку потрібно буде оплатити за підготовку дітей до навчання та саме свято. Проте переважно, виключно за бажанням батьків, священникові дарують квіти, як знак подяки за його роботу, а на церкву дають довільну та добровільну пожертву.

Основні витрати заключаються тільки в декоративних моментах свята.

Одним з найдорожчих пунктів є одяг. Для дівчат переважно обирають білі довгі сукні, а для хлопців білі сорочки та класичні штани.

Якщо для хлопців все обходиться більш-менш не так дорого, то за плаття доводиться викласти чималу суму, яка стартує від 2-3 тисяч й може навіть перевищувати 10. Все залежить від смаку, побажань та можливостей батьків.

Часто практикується одягання дітей в однаковий вишиваний одяг. Цей варіант може обійтися трохи дешевше: сукні та сорочки такого плану стартують від 1300-1500 гривень, якщо все замовляти гуртом.

Одним з важливих елементів оздоблення для дівчат є віночки. Переважно це можуть бути ніжні легенькі обідки з перлиною або штучних квітів, або ж віночки з білої та легкої гіпсофіли. Ціна коливається в межах від 300 та до 1500 гривень.

Багато батьків на свято вкладають дівчаткам волосся самостійно, проте також часто вони користуються послугами перукарів для створення довершеного образу. Цей пункт буде мусить додати до загального чеку ще близько тисячі гривень.

Також важливим елементом на святкуванні є свічки. Залежно від оздоблення їхня ціна може бути як 50 гривень за одну свічку, так і досягати до 200 гривень.

Щоб створити чудову атмосферу свята заведено залучати декораторів. За окрему плату вони постелять дітям білу доріжку, білі крісла та вази з декоративними квітами обабіч доріжки.

Щоб залишити згадку про цей день на довгі роки запрошують фотографа та відеографа. За їхні послуги доведеться викласти чималу суму. Оплата за роботу фотографа рахується погодинно, проте якщо в групі понад 20 дітей, то за фото потрібно буде заплатити приблизно 300-400 гривень з дитини. У відеографів фіксована сума. Їхня робота стартує від 8000 тисяч гривень і вище, а вже ця сума ділиться на кількість дітей.

Після урочистої частини діти, батьки та хресні (часто також близькі родичі) збираються, щоб відсвяткувати цей важливий день. Накрити стіл для гостей вдома вийде дещо дешевше. В закладах меню на одну людину обійдеться в середньому 1000-2000. Прийнято, що святкування оплачують саме батьки.

Ну і солодким завершенням свята є солодкий та смачний тортик. Знову ж таки, дешевше буде придбати його в кондитерському магазині. Проте, якщо ви хочете замовити особливий тортик, то залежно від ваги та оздоблення доведеться віддати за нього декілька тисяч, бо вартість одного кілограма в середньому досягає 800-900 гривень.

Тому святкування Першої сповіді та Святого причастя в наш час батькам влітає в чималу «копійку». Проте, що не зробиш для своєї дорогої дитини в такий особливий день.