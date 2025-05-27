“До Дня піхоти. Сіль землі”: у Івано-Франківську погасили поштову марку

Сьогодні, 27 травня в обласному центрі Прикарпаття погасили марку, яку “Укрпошта” випустила до Дня піхоти. Кожні вісім гривень з продажу марки спрямують на реконструкцію облич українських захисників із мінно-вибуховими травмами.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Марку “До Дня піхоти. Сіль землі” ввели в обіг 27 травня. На її погашення прийшли військовослужбовці Івано-Франківського ТЦК та СП. Учасники бойових дій – молодший сержант Юлія Лєднєва та майор Андрій Яворський:

“Це необхідно робити, потрібно популяризувати армію, випускати марки, щоб люди не просто донатили, а щоб був якийсь зворотній зв’язок — могли вдома поставити колекційну марку. І через багато-багато років у колекціонерів або звичайних людей наступні покоління побачать і знатимуть, що цю марку випустили до Дня піхоти. А ще добре, що кошти, виручені від продажу марки, спрямують на реабілітацію піхотинців, які отримали мінно-вибухові поранення», – розповів військовослужбовець Івано-Франківського ТЦК та СП Андрій Яворський.

Автором ескізу є відомий художник Андрій Ярмоленко. На новій поштовій марці зображено двоголового орла, якого розтоптує черевик українського військового.

Директор з розвитку мережі “Укрпошти” Івано-Франківського регіонального відділення Руслан Бойко розповів, що мета марки — доброчинна:

«Нова марка присвячена справжнім Героям, українським піхотинцям і вона випущена до Дня піхоти, який був 6 травня. Марка доброчинна — вісім гривень з марки будуть спрямовані на відновлення та реабілітацію захисників, які отримали мінно-вибухові травми обличчя. Це дійсно великий внесок «Укрпошти» для підтримки захисників. Ми цінуємо і висловлюємо щодня подяку захисникам. Піхота — це основа нашої армії».

Марку випустили тиражем у 150 тисяч примірників, додала вона. Її вартість — 28 гривень.