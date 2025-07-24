Чи зупиняються франківці о 9.00 на хвилину мовчання

Сьогодні у Івано-Франківську відбулися збори представників громадських організацій. Йшлося про акцію “Вшануй 09:00”, хвилину мовчання в памʼять про тих, хто загинув, захищаючи нашу державу.

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Про це інформує Правда.іф.

Дружина загиблого Героя Сергія Батюка, голова ГО родин загиблих захисників Галина Батюк розповідає: “Ми виходимо щотижня на хвилину мовчання, зазвичай в середу і суботу. Щодня ми о 9.00 зупиняємося на хвилину вшанування і хотіли б донести це до кожного в Івано-Франківську. Я бачу в інших містах, як все місто завмирає під час хвилини пам’яті. Це щемливо для кожного і стосується кожного. Ми хотіли б, щоб і в нашому місті все завмирало і це йшло від щирого серця”.

Представники родин загиблих просять чиновників додати на вулицях міста сповіщувачі, звернутися до підприємців, аби залучали до акції своїх працівників.

Власне, за словами небайдужих, франківці долучаються до акції по-різному. Зазвичай, якщо чують сповіщення, то зупиняються.